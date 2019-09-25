Президент подарил Айсулуу Тыныбековой трехкомнатную квартиру

Президент Сооронбай Жээнбеков подарил чемпионке мира по женской борьбе Айсулуу Тыныбековой трехкомнатную квартиру. Об этом сообщил ее тренер Нурбек Изабеков.
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По его словам, сегодня состоялась встреча главы государства с именитой спортсменкой. Тренеру вручили денежное вознаграждение.
20 сентября в Нур-Султане Айсулуу Тыныбекова стала первой в истории независимого Кыргызстана чемпионкой мира по борьбе.
Айсулуу Тыныбекова — одна из самых высокооплачиваемых спортсменок КР. Она ежемесячно получает из бюджета государства 60 тысяч сомов в виде стипендии. За победу на летних Азиатских играх ей вручили медаль «Данк» и 1 миллион 250 тысяч сомов. За пятое место на Олимпиаде-2016 она получила 1 миллион сомов.