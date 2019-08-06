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Спорт

В Кыргызстане спортсменам выплатили около 20 миллионов сомов в виде стипендий

В Кыргызстане за первое полугодие 2019-го спортсменам выплатили 19 миллионов 810 тысяч сомов в виде стипендий. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР, из чьего бюджета производились выплаты.

В среднем стипендию получали 142 человека. В их числе представители олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских, неолимпийских и национальных видов спорта.

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Выплаты стипендий спортсменам Кыргызстана

Больше всего, по 60 тысяч сомов ежемесячно, выплачивали чемпионам Азиатских игр — 2018 Айсулуу Тыныбековой (борьба), Дарье Масловой (легкая атлетика) и Торокану Багынбай уулу (джиу-джитсу).

По 50 тысяч получали серебряные призеры Азиатских игр Акжол Махмудов, Каныбек Жолчубеков, Магомед Мусаев, чемпион мира среди юниоров Эрбол Бакиров, серебряный призер ЧМ Жоламан Шаршенбеков и серебряный призер ЧМ среди глухих Алмазбек Исаков. Все они борцы.
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