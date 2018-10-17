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Спорт

От 500 тысяч сомов до двух миллионов. Сколько получили призеры Азиатских игр

Фото отдела информационной политики аппарата президента КР. Награждение победителей и призеров Азиатских игр

В Кыргызстане сегодня прошла церемония вручения государственных наград и денежных сертификатов призерам 18-х летних Азиатских игр. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Двадцать спортсменов вернулись в Кыргызстан, заняв призовые места. Благодаря вам гимн КР прозвучал на международной арене, гордо развевался флаг нашей страны. Впервые на таком сложном соревновании с сильными соперниками из 45 стран наша страна завоевала три золотые, пять серебряных и 12 бронзовых медалей. Вашей победой гордятся все кыргызстанцы.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, поздравляя спортсменов
Атлеты, завоевавшие на Азиаде «золото», получили по 1 миллиону 250 тысяч сомов. Это Дарья Маслова, Айсулуу Тыныбекова и Торокан Багынбай уулу. Серебряные призеры — по 750 тысяч, бронзовые — по 500 тысяч. Таким образом, Дарья Маслова, выигравшая на Азиаде «золото» и «серебро», разбогатела на два миллиона сомов.

Денежные премии также получили главные и личные тренеры отличившихся спортсменов, врачи и массажист. В общей сложности, вручено премий на 21 миллион 600 тысяч сомов.

Кроме того, медалью «Данк» награждены спортсмены Торокан Багынбай уулу, Каныбек Жолчубеков, Дарья Маслова, Магомед Мусаев и Айсулуу Тыныбекова.

Азиатские игры прошли с 18 августа по 2 сентября в Индонезии. Сборная Кыргызстана показала свой лучший результат в истории.
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