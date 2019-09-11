Каныбек Исаков стал новым министром образования и науки

Депутаты парламента Кыргызстана утвердили кандидатуру Каныбека Исакова на пост министра образования и науки.

Его поддержало большинство нардепов. Каныбек Исаков пообещал провести реформу, решить вопрос с учебниками, не строить школы в контейнерах, поддержать кыргызский язык и перейти на латиницу.

Каныбек Исаков родился 4 июня 1969 года, был ректором ОшГУ, депутатом Ошского городского кенеша третьего созыва от фракции СДПК.

Напомним, 4 сентября Гульмира Кудайбердиева подала в отставку с должности министра образования.