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Власть

Каныбек Исаков стал новым министром образования и науки

Депутаты парламента Кыргызстана утвердили кандидатуру Каныбека Исакова на пост министра образования и науки. 

Его поддержало большинство нардепов. Каныбек Исаков пообещал провести реформу, решить вопрос с учебниками, не строить школы в контейнерах, поддержать кыргызский язык и перейти на латиницу

Каныбек Исаков родился 4 июня 1969 года, был ректором ОшГУ, депутатом Ошского городского кенеша третьего созыва от фракции СДПК.

Напомним, 4 сентября Гульмира Кудайбердиева подала в отставку с должности министра образования.
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