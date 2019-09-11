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Власть

В Жогорку Кенеше заговорили о переходе на латиницу

В парламенте Кыргызстана заговорили о переходе на латиницу. Кандидат в министры образования Каныбек Исаков поддержал лидера парламентской фракции «Бир Бол» Алтынбека Сулайманова, который отмечает необходимость перехода на латиницу.

По мнению депутата Сулайманова, необходимость продиктована временем. «Мы не просто переходим, мы возвращаемся к истокам. Отцы  основатели кыргызской государственности, к примеру, Касым Тыныстанов, выступали за перевод на латиницу. Он был репрессирован. Мы должны продолжить его дело. Тем более внедрение латинского алфавита нас сблизит с другими тюркоязычными странами и облегчит изучение английского языка», сказал Алтынбек Сулайманов.

Каныбек Исаков согласился с нардепом и пообещал, что будет работать над этим вопросом.

Каныбек Исаков с 2011 года занимает пост ректора Ошского государственного университета.

Он родился 4 июня 1969 года, был ректором ОшГУ, депутатом Ошского городского кенеша третьего созыва от фракции СДПК.

Напомним, 4 сентября Гульмира Кудайбердиева подала в отставку с должности министра образования.
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