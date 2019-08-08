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Власть
Сюжет: Кризис в Бишкеке (103)

Депутат: Штурм спецназа можно расценить как нападение на частную собственность

Вне зависимости от статуса Алмазбека Атамбаева, его дом не должны были штурмовать. Об этом на заседании парламента заявила депутат Альфия Самигуллина (СДПК).

По ее словам, действиям руководителей силовых ведомств должны дать оценку.

«Силовые органы превысили мыслимые и немыслимые нормы. В любом случае его должен был задерживать наряд милиции, а не отряд спецназа. Алмазбека Атамбаева вызывали как свидетеля, и вина его не доказана. Нужно дать оценку действиям человека, который отдал приказ захватить гражданина со штурмом. Какая такая сверхъестественная необходимость в этом была? Почему без ведома президента все проводилось? У нас демократия или анархия? В любом случае действия спецназа можно расценить как нападение на частную собственность», — сказала Альфия Самигуллина.

Накануне вечером спецназ ГКНБ предпринял попытку задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Во время второй попытки задержания начались беспорядки. Есть раненые и пострадавшие. По меньшей мере около 50 человек доставлены в больницы Бишкека и Чуйской области. Замкомандира «Альфы» получил огнестрельное ранение. В больнице он скончался. Начальнику ГУВД Чуйского региона проломили голову. Он в коме. Президент Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск. Сегодня он созвал экстренное заседание Совета безопасности.
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