Глава ГКНБ сожалеет, что не дал команду открыть огонь на поражение в Кой-Таше

Погибший офицер участвовал в спецоперациях по задержанию террористов на юге. Об этом на заседании парламента заявил председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев.

По его словам, у Усенбека Ниязбекова было прозвище Лейтенант. Когда он был старшим офицером спецназа в 2006 году, обезвреживал боевиков с гранатами.

«Он один из первых зашел и ликвидировал боевиков и в 2009 году в Узгене. Усенбек Ниязбеков и остальные участвовали в спецоперациях. За все это время легкое ранение получил только один человек. Но тогда мы шли против террористов, которые были вооружены гранатометами. Здесь никто не ожидал, что Алмазбек Атамбаев начнет стрелять в безоружных парней. Жалею, что не дал команду открыть огонь на поражение», — сказал Орозбек Опумбаев.

Накануне вечером спецназ ГКНБ предпринял попытку задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Во время второй попытки задержания начались беспорядки. Есть раненые и пострадавшие. По меньшей мере около 50 человек доставлены в больницы Бишкека и Чуйской области. Замкомандира «Альфы» получил огнестрельное ранение. В больнице он скончался. Начальнику ГУВД Чуйского региона проломили голову. Он в коме. Президент прервал свой отпуск. Сегодня он созвал экстренное заседание Совета безопасности.