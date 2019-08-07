Встречи с Бакиевым недопустимы. Дипломат посольства Беларуси вызван в МИД КР

В связи с появившейся публикацией на официальном сайте президента Республики Беларусь о встрече Александра Лукашенко с Курманбеком Бакиевым 7 августа 2019 года в Министерство иностранных дел КР был вызван временный поверенный в делах посольства Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Иванов.

Ему вручена нота МИД КР, в которой выражен протест продолжению официальных публичных контактов с осужденным в Кыргызской Республике лицом.

Кыргызская сторона считает категорически недопустимыми использование в ходе данной встречи государственной символики Кыргызской Республики и упоминание кыргызско-белорусской дружбы, что в корне не отвечает принципам дружбы и сотрудничества между двумя государствами.

Кыргызская сторона настоятельно призывает официальные власти Республики Беларусь изменить свой подход к данной ситуации и сосредоточиться на позитивной повестке дня двустороннего сотрудничества.

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с беглым главой Кыргызстана Курманбеком Бакиевым. Поводом для разговора «с другом и коллегой» стало 70-летие гостя, которое он отметил несколько дней назад. Отмечается, что Александр Лукашенко подарил Курманбеку Бакиеву картину, кортик и букет белорусских цветов.

Напомним, 1 августа у второго президента Кыргызстана Курманбека Бакиева был день рождения.

По ранее возбужденным уголовным делам Генеральной прокуратурой в отношении Курманбека Бакиева и его родственников суды вынесли обвинительные приговоры — по многочисленным фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе по событиям 7 апреля 2010 года, убийствам, фактам коррупции и рейдерского захвата чужого имущества.

В настоящее время все обвиняемые находятся в розыске.