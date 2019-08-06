Картина, кортик и букет цветов. Александр Лукашенко поздравил Бакиева с юбилеем

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с беглым главой Кыргызстана Курманбеком Бакиевым. Об этом сообщает официальный сайт лидера РБ.
Напомним, что 1 августа у второго президента Кыргызстана Курманбека Бакиева был день рождения.
«Белорусский лидер во Дворце независимости тепло поздравил Курманбека Бакиева, преподнес символичные подарки — картину «Охота кочевников с беркутом» — собирательный образ, в котором соединены и национальные особенности, и этнический колорит кыргызского народа. Степной орел или беркут — особый символ в миропонимании кочевников», — говорится в сообщении.
Приводится короткий диалог Александра Лукашенко и Курманбека Бакиева:
«Это же моя страна... Кони, беркуты...» — так отреагировал бывший глава КР, увидев картину.
«Твоя страна и твоя стихия. Птица эта гордая на тебя похожа», — заметил президент Беларуси.
Курманбек Бакиев поблагодарил главу белорусского государства за подарки.
Курманбек Бакиев ответил, что с удовольствием примет гостей и лично приготовит угощение. «Сам буду делать. От и до», — цитирует его сайт Лукашенко.
«Сегодня у нас день белорусско-кыргызской дружбы в честь твоего юбилея», — сказал в заключение президент Беларуси.
«По окончании поздравительной части Александр Лукашенко и Курманбек Бакиев провели рабочую встречу, обсудив актуальные вопросы», — подчеркивается в сообщении.