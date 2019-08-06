Картина, кортик и букет цветов. Александр Лукашенко поздравил Бакиева с юбилеем

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с беглым главой Кыргызстана Курманбеком Бакиевым. Об этом сообщает официальный сайт лидера РБ.

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Как уточняется, поводом для разговора «с другом и коллегой» стал 70-летний юбилей гостя, который он отметил несколько дней назад. Отмечается, что Александр Лукашенко подарил Курманбеку Бакиеву картину, кортик и букет белорусских цветов.

Напомним, что 1 августа у второго президента Кыргызстана Курманбека Бакиева был день рождения.

«Белорусский лидер во Дворце независимости тепло поздравил Курманбека Бакиева, преподнес символичные подарки — картину «Охота кочевников с беркутом» — собирательный образ, в котором соединены и национальные особенности, и этнический колорит кыргызского народа. Степной орел или беркут — особый символ в миропонимании кочевников», — говорится в сообщении.

Приводится короткий диалог Александра Лукашенко и Курманбека Бакиева:

«Это же моя страна... Кони, беркуты...» — так отреагировал бывший глава КР, увидев картину.

«Твоя страна и твоя стихия. Птица эта гордая на тебя похожа», — заметил президент Беларуси.

Курманбек Бакиев поблагодарил главу белорусского государства за подарки.

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«Мы все и придем к тебе на день рождения, — продолжил дружеский диалог Александр Лукашенко. — Ты можешь нам приготовить кыргызский плов? Плов — с тебя, вино — с нас!»

Курманбек Бакиев ответил, что с удовольствием примет гостей и лично приготовит угощение. «Сам буду делать. От и до», — цитирует его сайт Лукашенко.

«Сегодня у нас день белорусско-кыргызской дружбы в честь твоего юбилея», — сказал в заключение президент Беларуси.

«По окончании поздравительной части Александр Лукашенко и Курманбек Бакиев провели рабочую встречу, обсудив актуальные вопросы», — подчеркивается в сообщении.