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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты (134)

Стала известна дата визита президента Кыргызстана в Таджикистан

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 26 июля посетит с рабочим визитом Исфару по приглашению своего таджикского коллеги Эмомали Рахмона. Об этом заявил заведующий отделом внешней политики аппарата главы государства Данияр Сыдыков. 

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По его словам, в ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе процессы делимитации и демаркации границ. Акценты также будут поставлены на развитие партнерства приграничных областей, направленное на укрепление добрососедства и дружбы народов Кыргызстана и Таджикистана.

Данияр Сыдыков добавил, что второй раунд переговоров глав двух стран продолжится в Чолпон-Ате, где будут подведены итоги встречи в Исфаре.

Напомним, что 22 июля на кыргызско-таджикской границе произошло очередное столкновение. В результате конфликта пострадали 17 местных жителей, милиционеры и пограничники. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения.
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