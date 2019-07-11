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Власть

Президент в Швейцарии. Приоритет в развитии туризма и цифровизации

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков накануне в рамках официального визита в Швейцарскую Конфедерацию встретился с представителями крупного бизнеса Швейцарии в Берне. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, президент подробно рассказал о мерах, принимаемых по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в стране, в особенности для малого и среднего бизнеса. Сооронбай Жээнбеков добавил, что в республике действует один из наиболее либеральных фискальных режимов в регионе.

Он особо отметил, что в КР все сектора экономики открыты для внешних инвесторов.

«Активно продвигаются инструменты государственно-частного партнерства. Доступ к недорогим ресурсам, включая дешевую электрическую энергию, дает сравнительные преимущества для создания совместных предприятий. Тарифы на электроэнергию являются самыми низкими среди стран Содружества Независимых Государств. Членство Кыргызстана в ЕАЭС раскрывает возможности 180-миллионного рынка», — заметил президент.

Представители деловых кругов Швейцарии выразили готовность к совместному сотрудничеству по реализации различных инвестиционных проектов. Они рассказали о возможностях взаимодействия в сферах цифровизации, сертификации, финансов, энергетики, туризма, нефтяной переработки, производства молочной продукции.

Инвестиционные компании, оказывающие содействие швейцарским деловым кругам в реализации проектов в странах СНГ, проинформировали о своем ближайшем визите в Кыргызстан.

Во встрече с главой государства приняли участие руководители и представители таких крупных предприятий, как Herculis Partners, ABB Schweiz, Tatneft Europe, OBVIAM Investing for Impact, Blue Orchard Finance, Integral Petroleum, SICPA, Switzerland Tourism, а также Объединенной торговой палаты Швейцарии, Государственного секретариата Швейцарии по экономическим делам (SECO) и другие.

По итогам встречи подписан ряд документов:

— о взаимном сотрудничестве между Агентством по продвижению и защите инвестиций КР и Объединенной торговой палатой Швейцарии;

— о взаимопонимании и сотрудничестве между департаментом туризма Министерства культуры, информации и туризма КР и национальной маркетинговой организацией Швейцарии Switzerland Tourism в сфере туризма;

— между Министерством здравоохранения КР, Национальным центром кардиологии и терапии имени М.Миррахимова, Цюрихским университетом и Цюрихским университетским госпиталем о сотрудничестве в области респираторной, внутренней и высотной медицины и исследований.
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