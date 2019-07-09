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Власть

Визит президента в Швейцарию. В состав делегации вошли девять человек

Вместе с президентом в Швейцарскую конфедерацию отправились девять человек. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Напомним, что сегодня Сооронбай Жээнбеков прибыл с официальным визитом в Швейцарию по приглашению президента этой страны Ули Маурера.

В состав делегации вошли министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков, завотделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Швейцарии Данияр Мукашев. Кроме того, в поездку с главой государства отправились вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров, депутаты Аида Исмаилова и Абтандил Кулбараков, министр экономики Санжар Муканбетов, министр финансов Бактыгуль Жеенбаева и председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.
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