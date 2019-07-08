От Измира до Москвы. Депутат Канат Исаев ищет доказательства лжи Атамбаева

Депутат Жогорку Кенеша Канат Исаев с коллегами вернулся из Москвы, где находился в поисках доказательств лжи бывшего президента Алмазбека Атамбаева о своем многомиллионном состоянии.

Ранее на заседании парламента нардеп поставил под сомнение, что бывший глава государства заработал миллионы на издательстве книг.

«Он много говорит, что печатал книги и вагонами возил их в Россию, что после Чингиза Айтматова стал руководителем «Литфонда» — организации для поддержки писателей. Позже она превратилась в «Литфонд — НП «Форум». Значит, он входил в бизнес рейдерским путем? Затем «Литфонд — НП «Форум» превратился в просто «Форум». Мы посетили Книжную палату в столице России, и выяснилось, что Алмазбек Атамбаев напечатал всего пять книг», — сообщил Канат Исаев.

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Напомним, что Канат Исаев стал инициатором создания депутатской комиссии о лишении Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и снятии с него неприкосновенности.

Известно также, что на прошлой неделе Канат Исаев и Торобай Зулпукаров встречались в Москве со своим бывшим коллегой Омурбеком Бабановым. Последний заявил им, что готов вернуться в Бишкек уже этим летом.

Канат Исаев сказал 24.kg, что на днях вернулся из столицы России. Он отметил, что проводит собственное расследование, чтобы вывести бывшего главу государства на чистую воду.

«В соответствующие органы я оставил запросы, чтобы мне предоставили информацию о количестве книг, поставленных в Россию из Кыргызстана в начале 1990-х годов. Атамбаев заявлял, что железнодорожными составами возил туда книги. Для подтверждения количества отправленных изданий и получения необходимых документов я ездил в Россию. О результатах моей поездки сообщу дополнительно», — заметил депутат.

Стоит отметить, что ранее Канат Исаев на заседании ЖК также заявил, что посетил с коллегами Измир (Турция).

«Пока сказать, что мы там нашли, не могу. Но сам Атамбаев много говорит о том, что у него был бизнес в Турции, в частности в Измире. Чтобы проверить его слова, я летал в этот город. Мне скоро передадут некоторые документы, которые внесут ясность», — пояснил он.

Напомним, что Алмазбек Атамбаев не раз заявлял, что стал мультимиллионером, печатая и отправляя книги в Россию в начале 90-х, а также после продажи акций турецкой компании в январе 2003 года. В интервью телеканалу «Апрель» он также рассказал, что владел предприятием «Гульжанлар» в свободной экономической зоне Измира. «У меня было 90 процентов акций, у партнера — 10 процентов. Три года я владел этой компанией, и мы, конечно, ежегодно делили дивиденды. Для того чтобы получить деньги, мы должны были представить в банк нотариально заверенную бумагу. У предприятия был счет в банке SHBC в свободной зоне и, по-моему, в «Дениз-банке», — сказал бывший президент.

По этому факту Генпрокуратура назначила проверку еще в ноябре 2018-го. О ее результатах не сообщается.