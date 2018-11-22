Миллионы Алмазбека Атамбаева. На чем заработал состояние экс-президент

В интервью телеканалу «Апрель» лидер СДПК неоднократно повторил, что является богатым человеком, отметив, что заработал не на госслужбе. Апеллировал он документами и выписками из бухгалтерии. Правда, они оказались плохого качества, что ставит под сомнение его искренность и подлинность самих документов.

24.kg попыталось разобраться, на чем заработал экс-глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Президент-бизнесмен

В 2014 году 24.kg стало известно, что Алмазбек Атамбаев числился руководителем объединения юридических лиц «Корпорация «Кыргызавтомаш». В него входят ОсОО «Автомаш-экол», «Автомаш-Радиатор», «Автомаш-энерго», ОАО «Кыргызавтомаш». Сыновья главы государства являлись учредителями «Автомаш-энерго» и ОсОО «Автомаш-экол». Эти компании участвуют в государственных тендерах. В частности, «Автомаш-Радиатор» входит в состав иностранного холдинга «Композит Групп» и поставляет сельхозтехнику. Компания сыновей главы государства «Автомаш-энерго» перепродает электроэнергию.

В аппарате президента тогда пояснили, что Алмазбек Атамбаев с 2007 года не имеет отношения к корпорации «Кыргызавтомаш». Сообщалось, что семь лет назад он продал свою долю акций в юридических лицах, входивших в состав корпорации, и вышел из всех органов управления компаний.

«Ответственность за своевременные переоформление и перерегистрацию документов, в том числе по составу руководящих органов, в соответствии с законодательством возлагалась на новых владельцев предприятий. К сожалению, по ряду причин данные об уходе Алмазбека Атамбаева с позиции главы объединения юридических лиц «Корпорация «Кыргызавтомаш» внесены в базу данных юридических лиц Министерства юстиции с опозданием», — говорилось в сообщении.

В отделе отмечали, что все достоверные сведения об имуществе и доходах главы КР отражены в ежегодных декларациях.

Исходя из слов самого Алмазбека Атамбаева, с некоторыми компаниями он все же не расстался, будучи президентом.

В прошлом году я заработал не 100, а 111 миллионов сомов, я продал одно из своих предприятий. Алмазбек Атамбаев

Кому перешло дело Атамбаева

В настоящее время в базе данных Минюста за ним числятся лишь два телеканала и общественный фонд.

Научно-производственная фирма «Форум», которую он образовал в 1989 году, сейчас записана на Ишкинину Салию Эсеновну, учредителем является Пархати Субихи Вуфуерович.

Равиль и Салия Ишкинины учредили также компанию «Аман Консалтинг», занимающуюся консультациями по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Субихи Пархати числится в учредителях иностранной инвестиционной компании «Хуасинь». Руководит ОсОО Чжай Жуй. Фирма владеет лицензией на право пользования недрами блока XVII-C1 участка «Южный» месторождения Терек Чаткальского района Джалал-Абадской области.

Интересный факт: все денежные переводы «Хуасинь» проходили через Токтосуна Туманбаева. Он владеет ОсОО «Терексай Жаштары», которое соперничало с «Хуасинь» за получение лицензии.

В учредителях «Терексай Жаштары» значится ОсОО «АКА Петролеум». Эта компания также учреждала ОсОО «Ака минералз энд майнинг», которое позже переименовали в «Ака Инвест».

Известность предприятие получило благодаря желанию купить MegaCom и вложить $9 миллионов в проект «Безопасный город».

Напомним, что в общей сложности инвестор хотел вложить $210 миллионов. Но денег ему не хватило даже на аренду приличного офиса. Обе компании зарегистрированы в частном секторе на окраине Бишкека. Одна — в жилом доме, вторая — в кафе «Кашгарка».

Миллионы в Турции

Не только в Кыргызстане у Алмазбека Атамбаева был успешный бизнес. В интервью он рассказал, сколько заработал в Турции.

Он владел предприятием «Гульжанлар» в свободной экономической зоне Измира. «У меня было 90 процентов акций, у партнера — 10 процентов. Три года я владел этой компанией, и мы, конечно, ежегодно делили дивиденды. Для того чтобы получить деньги, мы должны были представить в банк нотариально заверенную бумагу. У предприятия был счет в банке SHBC в свободной зоне и, по-моему, в «Дениз-банке», — заметил экс-президент.

Он пояснил, что в 2002 году предприятия в КР пришлось закрыть. «Акаевские начали буквально охоту, в Бишкеке счета арестовывали, отбирали. И, естественно, я понимал, что доберутся и до Турции. В этом же году я шесть раз получал дивиденды с «Гульжанлар» и в январе 2003-го продал», — добавил Алмазбек Атамбаев.

В 2002 году Алмазбек Атамбаев шесть раз получал дивиденды почти на $27 миллионов.

Сложно сказать, что представленные документы пресс-службой СДПК вносят ясность. В них не указано название фирмы. Как можно уверять, что дивиденды получены именно от деятельности «Гульжанлар»? Печати на документах не читаются.

Вклад в «Анкара-Газ»

Вкладывался Алмазбек Атамбаев и в проект «Анкара-Газ». Он признался, что Реджеп Эрдоган помог ему. «Когда я продал свои предприятия в Турции, деньги отдал друзьям, и один из них вложился в «Анкара-Газ», ну мы вместе вложились. У нас там было заморожено больше $50 миллионов, скажем так, незаконно заморожено. И Тайип-бей мне помог вернуть эти деньги», — сказал он.

Активист Эдиль Байсалов рассказал об этом вкладе подробнее. По его словам, в 2007 году мэрия Анкары выставила на продажу газораспределительную сеть «Башкент Газ». В марте 2008-го победителем признан консорциум Global Energaz, оценив сделку в $1,61 миллиарда, но выплатить сумму не смог. Мэрия Анкары в январе 2009 года передала право покупки второму кандидату компании Elektromed, принадлежащей давнему другу Атамбаева Ахмету Кайя.

В качестве депозита фирма внесла гарантийный банковский аккредитив в $50 миллионов. Но тоже не смогла заплатить $1,55 миллиарда. «Мэрия Анкары изъяла $50 миллионов в июне 2009-го. Таковы были условия тендера. Так что ни о каких замороженных деньгах речи быть не может. Скорее всего, речь идет о списании налоговой задолженности этой компании. В 2013-м турецкая пресса была возмущена тем, что компании Elektromed правительство Эрдогана списало неуплаченные налоги за 2004-2008 годы в размере 57,4 миллиона турецких лир и пени на 81,7 миллиона лир», — считает Эдиль Байсалов.

Elektromed и «Гульжанлар» — одно и то же предприятие.

Gulcanlar Elektrik Elektronik Ve Mobilya Sanayi Ticaret Ltd Sti после осуществленной в декабре 2002-го сделки по продаже Алмазбеком Атамбаевым его доли стала собственностью холдинга Elektromed и была переименована в ELEKTROMED ELEKTRONİK SANAYİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Elektromed — четвертый ведущий производитель счетчиков в мире. Производит электронные счетчики природного газа, электричества и воды.

По словам Эдиля Байсалова, Алмазбек Атамбаев купил 1 тысячу 800 акций турецкой компании Gulcanlar Elektrik Elektronik за 45 миллиардов лир. Продавцами выступили Реджеп Гюльжан (1 тысяча 360 акций) и Левент Коркмаз (440). У последнего осталось 10 процентов ценных бумаг. Активист настаивает на том, что Gulcanlar Elektrik Elektronik не была преобразована в Elektromed Elektronik.

Продал компанию бывший глава государства за ту же цену. Слабо верится, что долю в фирме, приносящей в год по меньшей мере около $30 миллионов, оценили всего в $33,7 миллиона...