17:26
USD 69.85
EUR 79.65
RUB 1.06
Общество

Генпрокуратура поручила ГКНБ проверить данные о доходах Алмазбека Атамбаева

Генпрокуратура поручила АКС ГКНБ провести проверку данных о доходах Алмазбека Атамбаева от продажи бизнеса в Турции. Информацию об этом 24.kg подтвердили в ГП КР.

Читайте по теме
Миллионы Алмазбека Атамбаева. На чем заработал состояние экс-президент

По данным ведомства, поводом для проверки послужили многочисленные публикации в СМИ. Ранее также появилось сообщение, что проверить доходы бывшего главы государства органы официально просил блогер Эдиль Байсалов. В Генпрокуратуре опровергли наличие заявления от гражданского активиста.

В интервью телеканалу «Апрель» лидер СДПК неоднократно повторил, что является богатым человеком, отметив, что заработал не на госслужбе.

Он рассказал, что владел предприятием «Гульжанлар» в свободной экономической зоне Измира. «У меня было 90 процентов акций, у партнера — 10 процентов. Три года я владел этой компанией, и мы, конечно, ежегодно делили дивиденды. Для того чтобы получить деньги, мы должны были представить в банк нотариально заверенную бумагу. У предприятия был счет в банке SHBC в свободной зоне и, по-моему, в «Дениз Банке»», — заметил экс-президент.

Алмазбек Атамбаев пояснил, что в 2002 году предприятия в КР пришлось закрыть. «Акаевские начали буквально охоту, в Бишкеке счета арестовывали, отбирали. И, естественно, я понимал, что доберутся и до Турции. В этом же году я шесть раз получал дивиденды с «Гульжанлар» и в январе 2003-го продал», — добавил Алмазбек Атамбаев. В 2002 году Алмазбек Атамбаев шесть раз получал дивиденды почти на $27 миллионов.
Ссылка:
просмотров: 1019
Версия для печати
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Ответить на&nbsp;обвинения Алмазбека Атамбаева призвали президента. Он&nbsp;согласился Ответить на обвинения Алмазбека Атамбаева призвали президента. Он согласился
Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в&nbsp;MegaCom Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в MegaCom
В&nbsp;Бишкеке задержали Александра Рябушкина В Бишкеке задержали Александра Рябушкина
Бизнес
Продолжается онлайн-голосование &laquo;Лучшая авиакомпания&nbsp;&mdash; выбор пассажиров&raquo; Продолжается онлайн-голосование «Лучшая авиакомпания — выбор пассажиров»
&laquo;Бакай Банк&raquo; снизил процентные ставки на&nbsp;все виды кредитов «Бакай Банк» снизил процентные ставки на все виды кредитов
Смог над городом. Где можно заправить машину экологичным топливом Смог над городом. Где можно заправить машину экологичным топливом
Групповой этап Лиги чемпионов на&nbsp;Mega iTV Групповой этап Лиги чемпионов на Mega iTV