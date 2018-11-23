Генпрокуратура поручила ГКНБ проверить данные о доходах Алмазбека Атамбаева

Генпрокуратура поручила АКС ГКНБ провести проверку данных о доходах Алмазбека Атамбаева от продажи бизнеса в Турции. Информацию об этом 24.kg подтвердили в ГП КР.

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По данным ведомства, поводом для проверки послужили многочисленные публикации в СМИ. Ранее также появилось сообщение, что проверить доходы бывшего главы государства органы официально просил блогер Эдиль Байсалов. В Генпрокуратуре опровергли наличие заявления от гражданского активиста.

В интервью телеканалу «Апрель» лидер СДПК неоднократно повторил, что является богатым человеком, отметив, что заработал не на госслужбе.

Он рассказал, что владел предприятием «Гульжанлар» в свободной экономической зоне Измира. «У меня было 90 процентов акций, у партнера — 10 процентов. Три года я владел этой компанией, и мы, конечно, ежегодно делили дивиденды. Для того чтобы получить деньги, мы должны были представить в банк нотариально заверенную бумагу. У предприятия был счет в банке SHBC в свободной зоне и, по-моему, в «Дениз Банке»», — заметил экс-президент.

Алмазбек Атамбаев пояснил, что в 2002 году предприятия в КР пришлось закрыть. «Акаевские начали буквально охоту, в Бишкеке счета арестовывали, отбирали. И, естественно, я понимал, что доберутся и до Турции. В этом же году я шесть раз получал дивиденды с «Гульжанлар» и в январе 2003-го продал», — добавил Алмазбек Атамбаев. В 2002 году Алмазбек Атамбаев шесть раз получал дивиденды почти на $27 миллионов.