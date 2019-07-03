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Общество

Попытка № 2. Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в Кыргызстан

Депутаты Жогорку Кенеша Канат Исаев и Торобай Зулпукаров встречались в Москве со своим бывшим коллегой и экс-лидером фракции «Республика — Ата Журт» Омурбеком Бабановым. Информацию 24.kg подтвердили во фракции.

По их данным, переговоры с покинувшим Кыргызстан бизнесменом прошли в Москве в ресторане Buono — на 29 этаже гостиницы «Украина».

Сообщается, что Исаев и Зулпукаров прибыли в Москву по делам и встретились с Бабановым. В ходе переговоров последний заверил, что предпримет еще одну попытку вернуться в Бишкек уже этим летом.

Кто был инициатором встречи, не сообщается. Канат Исаев и Торобай Зулпукаров пока недоступны для комментариев. По некоторым данным, они еще не вернулись из поездки.

Стоит отметить, что ранее в соцсетях опубликовали фото. На них запечатлены депутаты Канат Исаев и Торобай Зулпукаров. Селфи с парламентариями сделал некий молодой человек. По его внешнему виду и интерьеру сзади можно предположить, что это официант ресторана.

Фото Селфи официанта с политиками (слева) и интерьер ресторана Buono (справа)

Кроме того, в «Фейсбуке» опубликовали два селфи — молодой активист сфотографировался по отдельности с Торобаем Зулпукаровым и Омурбеком Бабановым. Мы сравнили изображения при помощи сервиса Google Street View. Последнее доступное обновление панорамы этого участка датируются 2015 годом. Однако и тут можно обнаружить здания, объекты и дорожные знаки, по которым можно определить точное место, где стояли фотографировавшиеся.
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