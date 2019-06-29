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Власть

Акаев, Бакиев, Атамбаев. Как лишали статуса экс-президента бывших лидеров КР

Депутаты Жогорку Кенеша большинством голосов лишили Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента Кыргызской Республики. Нынешней власти понадобилось всего 10 дней, чтобы лишить его неприкосновенности и всех сопутствующих льгот и привилегий.

Генпрокуратура уже начала разбирательство по озвученным фактам коррупционных преступлений, в причастности к которым могут обвинить бывшего президента.

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Кыргызстан нередко называют уникальной страной в Центральной Азии. События последних двух недель лишний раз доказывают это. КР — единственная республика в регионе, где сменились четыре президента. Только в Кыргызстане страной, пусть и непродолжительное время, руководила женщина — президент переходного периода Роза Отунбаева. Два бывших лидера вынуждены были бежать из страны и просить политического убежища.

И только в Кыргызстане нет ни одного экс-президента.

24.kg решило вспомнить, как и когда лишали статуса экс-президента и неприкосновенности бывших.

1Аскар Акаев

Он руководил страной с 1990 года по 24 марта 2005-го. В результате так называемой тюльпановой революции Аскар Акаев был вынужден покинуть страну. Он спешно вылетел в Москву, где и проживает до сих пор.

Пришедшие к власти на революционной волне оппозиционеры почти неделю вели переговоры с беглецом, и лишь 4 апреля он подписал заявление о добровольном сложении полномочий президента КР.

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Спустя несколько дней парламент большинством голосов лишил его статуса первого президента, утвердив соответствующие изменения в законе о деятельности главы государства. В нем, напомним, была отдельная статья о первом президенте. Их Акаев прописал в 2003 году, наделив неприкосновенностью всех членов своей семьи после отставки, а себя — пожизненным членством в Совете безопасности страны, правом делать заявления и выступать в парламенте и правительстве во время обсуждения важных государственных вопросов, а также другими привилегиями и льготами. Всего этого 11 апреля 2005 года и лишил Аскара Акаева Жогорку Кенеш. Однако иммунитет ему сохранили.

Неприкосновенности и статуса экс-президента Аскара Акаева лишили члены временного правительства в 2010 году после известных событий. Декрет подписала глава ВП Роза Отунбаева в августе 2010-го.   

Ему выдвинули ряд обвинений, в том числе в передаче земель Китаю и Казахстану, расстреле участников акции протеста в селе Боспиек (аксыйских событиях), преследовании политических оппонентов, узурпации власти и другие.

Генпрокуратура вынесла предписание принять меры к привлечению Аскара Акаева к уголовной ответственности и объявила его в розыск. Однако власти РФ отказали в экстрадиции беглого кыргызского президента.

2Курманбек Бакиев

Курманбек Бакиев стал президентом Кыргызстана в июле 2005 года. Он пришел к власти на революционной волне и так же ушел — в результате апрельских событий 2010-го.

Те же члены временного правительства, что лишили иммунитета Акаева, сняли неприкосновенность и с Курманбека Бакиева. Декрет от 26 апреля 2010 года также подписала председатель ВП Роза Отунбаева. До этого второй глава КР держал оборону в своем родовом селе Тейит Джалал-Абадской области и отказывался вести какие-либо переговоры с оппозиционерами, пришедшими к власти.

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Больше недели он находился в окружении односельчан, сторонников и приближенных. Лишь 15 апреля он покинул страну, вылетев сначала в Казахстан, а оттуда в Беларусь. Из соседней республики он факсом передал заявление об отставке. А спустя десять дней вышел декрет временного правительства.

 В нем перечислены основные «заслуги» бывшего главы государства, в частности, что он фальсифицировал выборы и «сделал парламент орудием достижения своих личных целей», назначил на руководящие должности своих сыновей и братьев, подмял под себя суды и другие ветви власти и другое. Его обвинили в том, что он допустил применение оружия против «мирных демонстрантов» 7 апреля 2010 года. Позже в суде ему заочно предъявили обвинение в организации убийства участников апрельских событий в Бишкеке и назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы. Верховный суд этот приговор смягчил, снизив срок до 30 лет тюрьмы.

3Роза Отунбаева

Президент переходного периода Роза Отунбаева — пока единственный глава государства, которого не привлекали к уголовной ответственности и не лишили привилегий и льгот.

Она правила страной с июня 2010 года по декабрь 2011-го. После своего избрания президентом Алмазбек Атамбаев подписал указ от 2 декабря 2011 года, где обозначил, какими привилегиями и льготами обеспечена Отунбаева.

В частности, ей полагаются пенсия в размере 75 процентов от заработной платы главы государства, в пожизненное пользование дача в госрезиденции, охрана, правительственная связь и автомобиль с водителем, медобслуживание в поликлинике управделами президента и другое.

4Алмазбек Атамбаев

Алмазбека Атамбаева лишили статуса экс-президента постановлением Жогорку Кенеша. В минувший четверг депутаты после непродолжительного обсуждения поставили точку в этом вопросе. За проголосовали 103 депутата, против — 6.

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Две недели назад в ЖК была создана депутатская комиссия по лишению неприкосновенности Атамбаева. В ее состав вошли 12 человек — члены всех шести парламентских фракций. Буквально за пять дней они собрали и выдвинули против бывшего главы государства девять обвинений и внесли представление в Генпрокуратуру. В итоге часть из них отпала, осталось лишь пять эпизодов: незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева, коррупция, причастность к поставкам угля на ТЭЦ, лоббирование интересов китайской фирмы TBEA при модернизации ТЭЦ, а также незаконное получение участка в селе Кой-Таш.

Генпрокуратура, изучив заявление депутатской комиссии, внесла свое заключение. Оно было поддержано большинством парламентариев, которые по результатам обсуждения приняли постановление о лишении Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. Теперь главный надзорный орган будет разбираться, есть ли основания для возбуждения уголовного дела против Алмазбека Атамбаева или нет. Ответ очевиден.
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