Школа «Газпрома». В БГК решают, как она будет функционировать

Школа «Газпрома» передана на баланс мэрии. Об этом на очередной сессии БГК сообщил руководитель спецпроекта по подготовке «Школа Газпром» Азамат Дикамбаев.

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Он напомнил, что в 2017 году между мэрией Бишкека и компанией «Газпром Кыргызстан» подписан меморандум по строительству образовательной школы.

«Объект передан на баланс мэрии. Муниципалитет является его собственником. Ранее «Газпром» обратился с предложением о передаче школы в оперативное управление для создания инновационной школы. Создан общественный фонд. В дальнейшем предлагается создать попечительский совет, в который войдут в равных долях представители «Газпрома» и КР», — отметил он.

Азамат Дикамбаев отметил, что на содержание школы, по их подсчетам, будет уходить 170 миллионов сомов. Из них на оклады учителей и питание по 50 миллионов сомов.

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Депутат горкенеша Казыбек Эргешов поинтересовался у вице-мэра Татьяны Кузнецовой, проводили ли они расчеты, сколько средств потребуется на обслуживание школы в год. Она отметила, что 50 миллионов сомов. Однако Азамат Дикамбаев возразил, что много средств потребуется на содержание тех же бассейнов, оплату коммунальных услуг.

«Вы хотите школу превратить из социальной в частную?» — поинтересовался Казыбек Эргешов.

«Нет. Все средства от образовательных услуг будут реинвестироваться в саму школу, получение прибыли не предусмотрено. Более того, в первые пять лет «Газпром» дополнительно будет еще инвестировать, потому что оплата за обучение полностью не перекроет все расходы», — ответил Азамат Дикамбаев.

Депутаты обсуждают проект постановления о передаче в оперативное управление школы ОФ «Газпром».

Капсулу в фундамент школы заложил 29 августа 2017 года бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Школа рассчитана на 960 учеников. В ней два крытых бассейна, медиаклассы, спортплощадки.