Алмазбек Атамбаев: В Бишкеке появится школа мирового уровня

«Газпром построит в Бишкеке школу мирового уровня», — сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на церемонии закладки капсулы в фундамент школы, которую построит компания «Газпром Кыргызстан» в южной части Бишкека.
В своей речи он обратился к мэру Бишкека Албеку Ибраимову с просьбой рассмотреть возможность строительства подобных школ в каждом районе столицы.
Общеобразовательная школа будет построена в южной части Бишкека и рассчитана на 960 ученических мест. В ней предусмотрено два крытых бассейна, медиаклассы, спортплощадки. Срок завершения строительства — август 2019 года.
Думаю, мы должны искать инвесторов, чтобы построить такие школы в каждом районе города.Алмазбек Атамбаев