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Общество

Алмазбек Атамбаев: В Бишкеке появится школа мирового уровня

«Газпром построит в Бишкеке школу мирового уровня», — сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на церемонии закладки капсулы в фундамент школы, которую построит компания «Газпром Кыргызстан» в южной части Бишкека.

По словам главы государства, российская компания выделит 1 миллиард 200 миллионов рублей на строительство учебного заведения. «Я надеюсь, что в будущем будет много таких школ», — сказал президент.

В своей речи он обратился к мэру Бишкека Албеку Ибраимову с просьбой рассмотреть возможность строительства подобных школ в каждом районе столицы.

Думаю, мы должны искать инвесторов, чтобы построить такие школы в каждом районе города.

Алмазбек Атамбаев
Общеобразовательная школа будет построена в южной части Бишкека и рассчитана на 960 ученических мест. В ней предусмотрено два крытых бассейна, медиаклассы, спортплощадки. Срок завершения строительства — август 2019 года.
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