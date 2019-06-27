11:37
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

В БГК спорят, включать ли в повестку дня вопрос о школе «Газпрома»

Фракция СДПК Бишкекского городского кенеша просит включить в повестку дня вопрос о школе от «Газпрома». Об этом на сессии заявил лидер фракции Эрмек Усубалиев.

Читайте по теме
Школа от «Газпрома». Почему она оказалась дорогой
По его словам, фракция рассмотрела проект постановления, внесенный мэрией, о передаче школы в оперативное управление.

Депутат Куванычбек Конгантиев поинтересовался, почему проект вносит СДПК, а не мэрия, были ли проведены по проекту общественные слушания и есть ли заключение комиссий по регламенту и бюджету?

«Если их нет, то мы не можем вносить вопрос в повестку дня. Если в справке-обосновании написано, что обсуждения не проведены, как нам с этим быть? Это проект постановления о передаче. Прежде чем принимать решение, надо привести все в соответствие с регламентом БГК», — отметил он и предложил объявить перерыв, чтобы комиссия по регламенту могла собраться и дать заключение.

Эрмек Усубалиев добавил, что проект мэрии во фракцию поступил только вчера.

«Я предлагаю пока внести вопрос в повестку дня. Комиссия может собраться во время обеденного перерыва», — сказал он.

В итоге фракция СДПК попросила пятиминутный перерыв для обсуждения вопроса.
Ссылка:
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкекском городском кенеше новый депутат
Краснеть не хочет. Мэр Бишкека раскритиковал работу вице-мэров
Более 60 процентов школ Бишкека построены полвека назад
Положение о платных парковках обсудят на сессии депутаты Бишкекского горкенеша
Школа от «Газпрома». Подарок, который оказался мэрии Бишкека не по зубам
Школа от «Газпрома» будет муниципальной, но платной
Школа от «Газпрома» будет платной? В соцсетях называют стоимость обучения
«Газпром Кыргызстан» начал работы по газификации еще в шести жилмассивах Бишкека
Депутатам объяснили, чем займется управление парков. Будет зарабатывать деньги
Мэрия Бишкека намерена вернуть в муниципальную собственность Парк любви
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков подверг критике чиновников за&nbsp;липовые отчеты Сооронбай Жээнбеков подверг критике чиновников за липовые отчеты
Атамбаев&nbsp;&mdash; сбитый летчик. Кто теперь сможет оппонировать президенту Атамбаев — сбитый летчик. Кто теперь сможет оппонировать президенту
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Лето перестает быть томным Лишение неприкосновенности Атамбаева. Лето перестает быть томным
Освобождение Азиза Батукаева. Алмазбек Атамбаев дал личное поручение Освобождение Азиза Батукаева. Алмазбек Атамбаев дал личное поручение
Бизнес
Шесть причин наслаждаться холодильником LG&nbsp;Electronics на&nbsp;вашей кухне Шесть причин наслаждаться холодильником LG Electronics на вашей кухне
Лето с&nbsp;Beeline: отличные связь и&nbsp;интернет на&nbsp;северном и&nbsp;южном берегах Иссык-Куля Лето с Beeline: отличные связь и интернет на северном и южном берегах Иссык-Куля
Равшан Абдурахимов: Как выйти из&nbsp;сложной ситуации и&nbsp;основать собственное дело Равшан Абдурахимов: Как выйти из сложной ситуации и основать собственное дело
Горячий хит Xiaomi Mi&nbsp;9T&nbsp;с&nbsp;выдвижной камерой уже в&nbsp;Кыргызстане Горячий хит Xiaomi Mi 9T с выдвижной камерой уже в Кыргызстане