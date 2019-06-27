В БГК спорят, включать ли в повестку дня вопрос о школе «Газпрома»

Фракция СДПК Бишкекского городского кенеша просит включить в повестку дня вопрос о школе от «Газпрома». Об этом на сессии заявил лидер фракции Эрмек Усубалиев.

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По его словам, фракция рассмотрела проект постановления, внесенный мэрией, о передаче школы в оперативное управление.

Депутат Куванычбек Конгантиев поинтересовался, почему проект вносит СДПК, а не мэрия, были ли проведены по проекту общественные слушания и есть ли заключение комиссий по регламенту и бюджету?

«Если их нет, то мы не можем вносить вопрос в повестку дня. Если в справке-обосновании написано, что обсуждения не проведены, как нам с этим быть? Это проект постановления о передаче. Прежде чем принимать решение, надо привести все в соответствие с регламентом БГК», — отметил он и предложил объявить перерыв, чтобы комиссия по регламенту могла собраться и дать заключение.

Эрмек Усубалиев добавил, что проект мэрии во фракцию поступил только вчера.

«Я предлагаю пока внести вопрос в повестку дня. Комиссия может собраться во время обеденного перерыва», — сказал он.

В итоге фракция СДПК попросила пятиминутный перерыв для обсуждения вопроса.