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Власть

Депутаты требуют от правительства принять меры в отношении руководства Минобраза

Правительство Кыргызстана должно принять меры в отношении руководства Министерства образования и науки. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Наталья Никитенко.

Во время обсуждения законопроекта о горячем питании ряд депутатов подняли вопрос ошибок в аттестатах для кыргызскоязычных школ. Заместитель министра Надира Джусупбекова ответила, что ошибки как таковой нет, просто слились буквы.

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Наталья Никитенко отметила, что население недовольно системой образования, и это не субъективное мнение.

«И эти ошибки на банерах, в учебниках, аттестатах — это проявление кризиса в системе образования. Если правительство, премьер-министр не примут соответствующие меры в отношении руководства министерства, то кризис примет необратимый процесс. Это недопустимо», — заявила она.

Напомним, об ошибке в аттестате сообщили читатели. По их словам, в документе вместо «н» написали «ң». В минобразования назвали это «эффектом ошибки».
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