Ошибки в учебниках. Министр образования заверяет, что не имеет к этому отношения

Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева прокомментировала ситуацию с выпуском некачественных учебников. Об этом она заявила на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Она отметила, что соглашение с Всемирным банком по выпуску учебников для 5-6-х классов кыргызских, узбекских и таджикских школ подписали в 2015 году. С типографией договор заключили в августе 2016-го.

Читайте по теме В учебнике «Кыргыз тили» для третьего класса тоже ошибки на каждой странице

«Меня назначили в конце 2016 года. Поэтому я не могла менять условия соглашения. Но для нас это очень важный вопрос. Мы проверили экспертизу учебников. Руководящий состав Академии образования полностью изменили», — сообщила она.

Журналисты нашли сотни ошибок в учебниках «Естествознание» и «География». В Министерстве образования отметили, что издательство переиздаст их после корректировки. Генеральная прокуратура возбудила дело. Ущерб оценивается в 32 миллиона сомов.

На заседании комитета депутат Искендер Матраимов сообщил, что автору книги английского языка для 5-х классов незаконно выплатили 1 миллион 800 тысяч сомов.