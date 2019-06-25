Эффект ошибки. Как в Минобразования прокомментировали ситуацию с аттестатами

В аттестатах для кыргызскоязычных школ грамматической ошибки нет. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Читайте по теме Выпускники кыргызских школ получили аттестаты с ошибками

«Мы говорим о том, что это эффект ошибки. Чисто технически, у них поплыла краска. Грамматической ошибки не было допущено. Мы подготовим письмо в вузы, они будут принимать аттестаты», — отметили в ведомстве.

В Минобразования добавили, что «эффект ошибки не искажает информацию о данных ученика, его успеваемости».

«В случае, если выпускник хочет поступать в учебные заведения за пределами страны, он может обратиться в министерство», — сообщили в пресс-службе.

Переиздавать аттестаты ведомство не будет.

Редактор типографии «Учкун» Нуржамал Женалиева, где изготовили аттестаты, объяснила, что при печати хвостики букв «н» и «д» слились, из-за чего кажется, что это буква «ӊ». Она уточнила, что речь идет о вкладышах к документу.

«В случае возникновения проблем типография с разрешения Минобразования может его перепечатать», — отметила она.

Напомним, об ошибке в аттестате сообщили читатели. По их словам, в документе вместо «н» написали «ң».