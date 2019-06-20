После публикации 24.kg «Кровные узы — наше все. О трех кланах, которые фактически управляют Кыргызстаном» редакция получила много откликов. Читатели сообщали о других родственных связях в Кыргызстане.

24.kg проверило поступившую информацию, часть из которой нашла свое подтверждение.

Проверяя жезде

Еще на прошлой неделе глава Государственной службы финансовой разведки Гуламжан Анарбаев признался, что приходится родственником братьям Матраимовым. Об этом заявляли депутаты, но сам Анарбаев не комментировал.

Стоит отметить, что ГСФР проверяла факт вывода из страны $700 миллионов через рынки в Кара-Суу и «Дордой». К чему, как ранее сообщали СМИ, имеет отношение семья Матраимовых.

«20 лет назад моя сестра вышла замуж за члена семьи Матраимовых. Ее старшему сыну 19 лет, и плохо ли, хорошо ли, но они живут. Что, я должен их развести из-за того, что мое имя связывают с ними?» — прокомментировал Гуламжан Анарбаев.

Они своей дорогой идут, а мы — своей. Гуламжан Анарбаев

Глава Финразведки опроверг, что является сватом Асылбеку Жээнбекову. «Даже если просмотреть все наше генеалогическое древо, наши предки не родственники. Между нами нет сватовства или родства. Асылбека Шариповича я лично не знаю, разве что по телевизору смотрю», — сказал чиновник.

Конфликт интересов? Нет, не слышали

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К тому же, напомним, другой брат Райымбека Матраимова, Исламбек, работал до недавнего времени в ГСБЭП. И был уволен только после того, как шум про родственников подняли в СМИ.

Подобный конфликт интересов не редкость в кыргызской политике. Недавно сестру главы АКС Сагынбека Исмаилова назначили на должность начальника Бишкекского городского управления здравоохранения. Бактыгуль Сардарбековна Исмаилова много лет работает в этой системе. Ее муж Искендер Шаяхметов возглавляет столичную Станцию скорой помощи.

И снова о Жээнбековых

В прошлой публикации мы упоминали братьев и некоторых сватов президента. Однако родственные связи Сооронбая Жээнбекова, как оказалось, намного шире.

Мы уже сообщали, что дочь главы государства Бактыгуль вышла замуж за сына депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева, Атабека. Зять Сооронбая Жээнбекова работает экспертом в аппарате правительства. А окул-ата Бактыгуль — Данияр Сыдыков, он возглавляет отдел международной политики аппарата президента КР.

Двоюродный брат первой леди Нуржигит Кадырбеков— заместитель министра культуры, информации и туризма.

Есть родственники Жээнбековых и среди парламентариев: член фракции СДПК Айнура Осмонова приходится кудагый (сватьей) старшему брату президента Канторо Шарипову. Еще один сват, но уже другого брата главы государства и экс-спикера ЖК Асылбека Жээнбекова — Акимжан Эшматов, инспектор отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций при правительстве.

В аппарате правительства работает еще один родственник Жээнбековых — Эмилбек Бусурманкулов, заместитель руководителя аппарата правительства и заведующий отделом организационно-инспекторской работы и регионального развития. Он племянник главы государства.

Зампредседателя и глава дирекции инфраструктурного развития международного аэропорта «Манас» Абдималик Бусурманкулов — родной брат Эмилбека Бусурманкулова и тоже племянник Сооронбая Жээнбекова.

Активно муссируется в соцсетях информация о том, что генпрокурор Откурбек Джамшитов приходится сватом брату президента Жусупу Шарипову. Однако эти сведения подтверждения не нашли.

Зато известно, что верховный муфтий Кыргызстана Максат Токтомушев — зять семьи Жээнбековых.

Много родичей президента трудятся в силовых структурах на юге страны. Один из них недавно давал показания в суде по делу об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова. Бывший заместитель погибшего Эмильбек Ажибеков — племянник Сооронбая Жээнбекова. Сейчас он живет в Оше. Сестра обвиняемого Мелиса Калыкова Дарыйка Калыкова утверждает, что Эмильбек Ажибеков — сын сестры президента, которая живет в Кара-Кульдже и ни к политике, ни к правоохранительной системе отношения не имеет.

Земляки и сокурсники Абылгазиева

В прошлой публикации мы упоминали только родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Однако у него есть еще и многочисленные однокурсники, одноклассники и просто хорошие знакомые. Многие из них пристроены на высокие должности.

В мае на пресс-конференции в 24.kg члены профсоюза «Рабпрофсож» рассказали о земляках главы правительства на Железной дороге. Кроме прочего, они сообщили, что гендиректор «Кыргыз темир жолу» Канатбек Абдыкеримов является близким человеком премьеру.

«Он уроженец Кочкорского района Нарынской области. Окончил Сельхозинститут, как и премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Гендиректор принял на работу Мирлана Тариелова начальником МТО и Алыбека Апазова начальником отдела закупок. Мирлан Тариелов тоже из Нарына, по нашим данным, сокурсник главы кабмина. Поэтому у нас вопрос: через своих земляков и сокурсников Мухаммедкалый Абылгазиев взял под контроль финансовые потоки Кыргызской железной дороги?» — заявила представитель «Рабпрофсожа» Сыймат Ибраимова.

Немного о спикере парламента

Пожалуй, стоит упомянуть и о родственных связях торага Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова. У него четыре брата и столько же сестер.

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Самый старший — Сабырбек Джумабеков — хорошо известен. Он возглавляет Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии (БНЦТиО). Врач с большим стажем, провел множество сложных операций, в медицинской среде его называют светилом.

Еще двое братьев торага работают в силовых структурах. Один возглавляет УВД Таласской области, другой — прокурор Бакай-Атинского района.

Получается, что эра семейно-кланового правления никуда у нас и не уходила. По эффективности она мало уступает эпохе малограмотных телохранителей и водителей. Процветанию страны особо не способствует, скорее отдельно взятым семьям. Пока прогрессивный мир развивается, в Кыргызстане пристраивают на хлебные должности родственников и друзей.