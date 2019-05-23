12:38
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Железнодорожники жалуются на кадры и земляков премьер-министра

Прибыль компании «Кыргыз темир жолу» за четыре месяца 2019-го упала в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на пресс-конференции 24.kg сообщила представитель профсоюза «Рабпрофсож» Сыймат Ибраимова.

По ее словам, новый генеральный директор ГП «Кыргыз темир жолу» Канатбек Абдыкеримов управляет предприятием совместно с земляками.

«Канатбек Абдыкеримов — уроженец Кочкорского района Нарынской области. Он окончил Сельхозинститут, как и премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Гендиректор принял на работу Мирлана Тариелова начальником МТО и Алыбека Апазова начальником отдела закупок. Мирлан Тариелов тоже из Нарына, по нашим данным, сокурсник главы кабмина. Поэтому у нас вопрос: через своих земляков и сокурсников Мухаммедкалый Абылгазиев взял под контроль финансовые потоки Кыргызской железной дороги?» — заявила Сыймат Ибраимова.

По ее данным, за проверками работы профсоюза стоит окул-бала премьера, заместитель председателя ГСБЭП Эмиль Жамгырчиев.
Ссылка:
просмотров: 965
Версия для печати
Материалы по теме
Железнодорожники против акционирования «Кыргыз темир жолу». Их преследуют
Кладбище вагонов «Кыргыз темир жолу». Локомотивы используют уже 40 лет
Канатбек Абдыкеримов ишинин жыйынтыгын 3 айдан кийин көрсөтө тургандыгын айтты
Былтыр «Кыргыз темир жолу» мамлекеттик ишканасы 7,4 миллион тонна жүк ташыган
Глава «Кыргыз темир жолу» обещает показать результаты работы через три месяца
«Кыргыз темир жолу» ишканасын акционердик коомго айлантуу сунушталууда
Изменение юридического статуса не обеспечит развитие «Кыргыз темир жолу»
С Россией переговоров о продаже «Кыргыз темир жолу» не ведут
«Кыргыз темир жолу» предлагают акционировать для привлечения инвестиций
Более половины грузовых вагонов «Кыргыз темир жолу» сломаны
Популярные новости
Японец Шимохира Ицуо, который нашел в&nbsp;Кыргызстане свои любимые три&nbsp;W Японец Шимохира Ицуо, который нашел в Кыргызстане свои любимые три W
Неделя-24. Новый противник Алмазбека Атамбаева и&nbsp;&laquo;жертвы&raquo; Азиза Батукаева Неделя-24. Новый противник Алмазбека Атамбаева и «жертвы» Азиза Батукаева
Сын Омурбека Текебаева Эсентур снял социальный ролик Сын Омурбека Текебаева Эсентур снял социальный ролик
Из&nbsp;охранника казино в&nbsp;начальники &laquo;Девятки&raquo;. Дамир Мусакеев о&nbsp;своей карьере Из охранника казино в начальники «Девятки». Дамир Мусакеев о своей карьере
Бизнес
Успейте получить серебряные номера в&nbsp;коде 999 от&nbsp;MegaCom в&nbsp;ПОДАРОК! Успейте получить серебряные номера в коде 999 от MegaCom в ПОДАРОК!
Что подарить ребенку на&nbsp;окончание учебного года? Что подарить ребенку на окончание учебного года?
Можно&nbsp;ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции? Можно ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции?
&laquo;Оптима Банк&raquo; подписал с&nbsp;ЕБРР соглашение по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса «Оптима Банк» подписал с ЕБРР соглашение по развитию малого и среднего бизнеса