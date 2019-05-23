Железнодорожники жалуются на кадры и земляков премьер-министра

Прибыль компании «Кыргыз темир жолу» за четыре месяца 2019-го упала в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на пресс-конференции 24.kg сообщила представитель профсоюза «Рабпрофсож» Сыймат Ибраимова.

По ее словам, новый генеральный директор ГП «Кыргыз темир жолу» Канатбек Абдыкеримов управляет предприятием совместно с земляками.

«Канатбек Абдыкеримов — уроженец Кочкорского района Нарынской области. Он окончил Сельхозинститут, как и премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Гендиректор принял на работу Мирлана Тариелова начальником МТО и Алыбека Апазова начальником отдела закупок. Мирлан Тариелов тоже из Нарына, по нашим данным, сокурсник главы кабмина. Поэтому у нас вопрос: через своих земляков и сокурсников Мухаммедкалый Абылгазиев взял под контроль финансовые потоки Кыргызской железной дороги?» — заявила Сыймат Ибраимова.

По ее данным, за проверками работы профсоюза стоит окул-бала премьера, заместитель председателя ГСБЭП Эмиль Жамгырчиев.