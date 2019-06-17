Убийство прокурора Баткена. Показания дал племянник президента

В Ошском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова.

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Отмечается, что на заседании выступил бывший заместитель погибшего прокурора Эмильбек Ажибеков. Сейчас он живет в Оше. Сестра обвиняемого Мелиса Калыкова Дарыйка Калыкова утверждает, что Эмильбек Ажибеков сын сестры президента Сооронбая Жээнбекова, которая живет в Кара-Кульдже и ни к политике, ни к правоохранительной системе отношения не имеет.

Дарыйка Калыкова утверждает, что Эмильбек Ажибеков рассказал, кто в тот день пил, кто привез ружье, из которого был убит прокурор, и подтвердил — оно не принадлежало Мелису Калыкову. Он также рассказал, что на охоте все много выпили, он единственный, кто не пил, так как правоверный мусульманин и не употребляет спиртное. Он также опроверг, что Мелис Калыков подрался с Анарбаем Мамажакыповым в салоне автомобиля.

Ранее родственники и адвокаты подсудимого жаловались на систематические грубые нарушения прав обвиняемого. Юристы заявили отвод судье Джолборсу Кудаярову. Однако его отклонили.

На последнем заседании члены семьи убитого Анарбая Мамажакыпова напали на близких Мелиса Калыкова. Завязалась потасовка.

Напомним, что прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника управления капитального строительства указанного региона.