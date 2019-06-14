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Власть

Саммит ШОС в Бишкеке. Какие документы подписали главы государств

По итогам заседания Совета глав государств ШОС подписана Бишкекская декларация.

Кроме того, главы государств ШОС подписали следующие документы:

— Решение об утверждении рабочего плана (2019-2020 годы) по реализации пунктов программы действий по выполнению Антинаркотической стратегии государств ШОС на 2018-2023 годы;

— Решение об утверждении регламента форума глав регионов государств ШОС;

— Решение об утверждении концепции сотрудничества государств ШОС в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий;

— Решение об утверждении программы развития межрегионального сотрудничества государств — членов ШОС;

— Решение об утверждении доклада генерального секретаря ШОС о деятельности организации за прошедший год;

— Решение об утверждении доклада совета региональной антитеррористической структуры ШОС о деятельности региональной антитеррористической структуры ШОС в 2018 году;

— Решение об утверждении плана мероприятий по реализации концепции сотрудничества государств — членов ШОС в области охраны окружающей среды на период 2019-2021 годы;

— Решение о подписании меморандума о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;

— Решение о подписании меморандума о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Всемирной туристской организацией;

— Решение о подписании меморандума о взаимопонимании между секретариатом ШОС и международным финансовым центром «Астана»;

— Решение о подписании меморандума о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН;

— Решение о подписании меморандума о взаимопонимании между секретариатом ШОС и секретариатом Европейской экономической комиссии ООН;

— Решение о подписании дорожной карты дальнейших действий контактной группы «ШОС-Афганистан»;

— Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (принимается без подписания).

Также в рамках заседания СГГ ШОС руководителями государственных органов стран — членов ШОС подписаны следующие документы:

— Соглашение между правительствами государств ШОС о сотрудничестве в области средств массовой информации;

— Соглашение между уполномоченными органами государств ШОС о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта;

— План основных мер по развитию сотрудничества государств ШОС в области здравоохранения на 2019-2021 годы;

— Меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Всемирной туристской организацией;

— Меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;

— Меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и международным финансовым центром «Астана»;

— Дорожная карта дальнейших действий Контактной группы «ШОС-Афганистан».
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