Власть и СМИ. Хамство как образец кыргызского чиновника

Накануне разгорелся скандал вокруг полномочного представителя правительства в Чуйской области. Туйгунаалы Абдраимов заявил журналисту, что не будет отвечать на вопросы, потому как ему не нравится внешний вид. Сотрудники СМИ возмутились таким отношением представителя власти к его прямым обязанностям информировать широкую общественность о самых важных событиях в стране и потребовали отставки полпреда.

Мне ваше лицо не нравится

Накануне во время событий в селе Орок Туйгунаалы Абдраимов отказался дать комментарий представителю СМИ, отметив, что он ответит только на вопросы корреспондентов «Ала-Тоо 24» (ОТРК).

«Ваше лицо мне не нравится», — добавил он, обращаясь к журналистке AKIpress, которая задавала вопрос.

Негодование чиновника вызвал вопрос о том, во сколько он узнал о произошедшем и когда приехал на место тревожных событий. Полпред правительства почему-то посчитал, что это его проблемы.

Коллеги решили поддержать журналиста и потребовали отставки чиновника. В социальных сетях начался сбор подписей за отставку Туйгунаалы Абдраимова с должности полномочного представителя правительства в Чуйской области.

Активисты и журналисты запустили акцию протеста с хештегом #Абдраимов_кетсин.

Это все провокация

Сегодня сотрудники СМИ отправились в полномочное представительство правительства в Чуйской области, чтобы снова попытаться поговорить с Туйгунаалы Абдраимовым. Однако вместо извинений и диалога вновь наткнулись на хамство со стороны представителя правительства в регионе и получили обвинения... в провокации.

Полпред в 11.00 был на рабочем месте. Но журналистов к нему не пустили, сам чиновник заперся от представителей СМИ в своем кабинете. Такая вот свобода слова.

Отдуваться за шефа пришлось руководителю аппарата полпредства Молдокуну Абдылдаеву. Он обвинил журналистов в том, что они мешают шефу работать. Дескать, у Туйгунаалы Абдраимова есть свой график работы. А если СМИ хотят с ним побеседовать, то должны записаться на прием и прийти в положенное время.

Молдокун Абдылдаев возмутился тем, что журналисты находятся в здании полпредства.

«Кто вам дал право вот так заходить? Вы зашли в государственный орган, зашли в здание. Посмотрите, сколько вас. Снимите себя. Дайте возможность, я приду к вам и отвечу», — сказал он.

Отвечая на вопрос, как он оценивает слова Абдраимова, Абдылдаев заявил: «Меня там не было. Я не арбитр и не судья. Я не знаю, какая ситуация там была. Нет информации, кто как задавал вопросы, какие были вопросы. Вы просто вырезали. Дайте ситуацию в целом. Покажите ситуацию в целом, внешний вид журналиста, во что она была одета, и потом будем анализировать ситуацию».

К слову, журналистка была одета вполне прилично. В эпицентр конфликта она приехала в футболке и джинсах. И большая часть работников масс-медиа, оказавшихся по долгу профессиональной службы в Ороке в выходной день, тоже была в футболках и джинсах. По мнению чиновников аппарата полпреда Чуйской области, работники СМИ должны были прибыть в село, где местное население мутузило друг друга, в вечерних нарядах?

Есть в практике журналистов случай, когда несколько лет назад сотрудники СМИ брали комментарий у премьер-министра в плавках и купальниках, прикрываясь только полотенцами.

Так получилось. Глава кабмина решил прокомментировать международное событие неожиданно, поэтому времени переодеться просто не было. Премьер-министр вошел в положение, его почему-то пляжный вид журналистов не смутил.

Извиняться не буду

Просто так журналисты сдаваться не собирались. И после длительных переговоров, перепалок на повышенных тонах Туйгунаалы Абдраимов все-таки вышел к СМИ. В свой кабинет полномочный представитель правительства журналистов так и не пустил, встреча прошла в актовом зале.

Уже первые минуты общения с чиновником показали, что он абсолютно уверен в своей правоте. Не успев сказать ни слова, он успел повздорить с одним из сотрудников СМИ. Поводом для недовольства стало то, что журналист просто задел Туйгунаалы Абдраимова. Тот в ответ начал хватать молодого человека за грудки.

Свое выступление перед журналистами Туйгунаалы Абдраимов начал с того, что назвал происходящее вокруг него провокацией.

«Я расскажу всю историю. Я думаю, что среди вас есть журналисты, которые получили деньги и провоцируют», — заявил полпред.

А на предложение извиниться перед журналистом он, не раздумывая, ответил категорическим отказом.

«Как она спросила, так я и ответил. Я шел, и меня прокурорским тоном спрашивают: во сколько вы пришли, когда пришли. Журналист мне сказала: «Где вы были? Когда вы пришли?». Я ей сказал: «Это мои проблемы». Я разговаривал с «Ала-Тоо 24», а они сбоку пришли. Я и сказал, что мне не нравится ее внешность. Ну если она не нравится», — заявил Туйгунаалы Абдраимов.

При этом журналисты несколько раз попросили его ответить на тот самый вопрос, который накануне вызвал его негативную реакцию. Но полпред так и не стал отвечать, во сколько он узнал о произошедшем в Ороке и когда прибыл в село. Оказалось, что Туйгунаалы Абдраимов просто не помнит этого. Он лишь уклончиво ответил, что прибыл на место после обеда.

Вопрос о возможной отставке полпреда вновь привел к тому, что Туйгунаалы Абдраимов стал обвинять журналистов. Он заявил, что это все заказ, а в зале сидят проплаченные журналисты.

Терпения полпреда хватило минут на 15, а потом он просто встал и ушел. При этом журналистам не дали возможности выйти следом, чтобы задать еще несколько вопросов. Охрана блокировала выход из актового зала, чтобы дать возможность Туйгунаалы Абдраимову уйти.

А Молдокун Абдылдаев сказал, что тот отправился в село Орок.

С некоторых пор хамство чиновников — это вполне традиционная манера общения с журналистами. Начальники таких хамовитых госслужащих предпочитают делать вид, что ничего страшного не происходит.

Правительство тем временем все-таки решило прокомментировать происходящее. Пресс-секретарь премьера заявил, что Мухаммедкалый Абылгазиев изучит ситуацию и даст оценку действиям полпреда.

В свою очередь в Институте медиа полиси отмечают, что действия полпреда в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова представляют собой нарушение положений Закона КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе».

Закон обязывает проведение служебного расследования в случаях публикации в СМИ сообщения о совершении служащим дисциплинарного проступка. Институт медиа полиси

«Конституция КР гарантирует каждому право на свободу слова и доступ к информации. Закон КР «О защите профессиональной деятельности журналиста» указывает, что не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Государственные органы обязаны своевременно, достоверно и объективно предоставлять общественно-значимую информации.

Обязанность журналиста в том, чтобы освещать события происходящее вокруг, искать правду, рассказывать о проблемах. Особенно важным является то, что журналист задает вопросы человеку, уполномоченному представлять на месте правительство. В такие моменты, когда происходит кризис, самое первое, что полпред должен делать — это поделиться проверенной информацией с журналистами, чтобы они далее проинформировали общество, и недостоверные сведения не распространялись, чтобы граждане узнали, какая властью проводится работа для устранения проблемы», — подчеркивают в Институте медиа полиси.