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Власть

Чиновник vs СМИ. Премьер-министр даст оценку действиям Туйгунаалы Абдраимова

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев рассмотрит поведение полномочного представителя правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова. Об этом сообщает пресс-секретарь Адилет Султаналиев.

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«Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сожалеет по поводу ситуации с чиновником такого ранга и журналистом, так как подобный инцидент бросает тень на всю исполнительную ветвь власти», — отметил Адилет Султаналиев.

Он добавил, что глава правительства всегда требует от руководителей государственных органов открытой и прозрачной работы. Премьер всегда подчеркивает, что только таким образом можно добиться повышения уровня доверия граждан к власти и к принимаемым государством решениям.

«Особенно это касается вопросов взаимодействия с представителями журналистского сообщества, которые всегда обращают внимание на самые актуальные вопросы в обществе. В связи с этим после изучения всех обстоятельств инцидента Мухаммедкалый Абылгазиев рассмотрит вопрос о даче оценки действиям Туйгунаалы Абдраимова», — добавил он.

Накануне во время событий в селе Орок чиновник отказался дать комментарий представителю СМИ. «Ваше лицо мне не нравится», — добавил он, обращаясь к журналистке AKIpress.
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