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Общество

Беспорядки в Ороке. МВД просит не рассматривать ЧП как межнациональный конфликт

Министерство внутренних дел распространило заявление в связи с произошедшим в селе Орок.

В настоящее время ситуация в Сокулукском районе находится под контролем милиции, принимаются меры для обеспечения стабильности и общественной безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.

На месте событий находится министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев. МВД просит не рассматривать ситуацию в Сокулукском районе как межнациональный конфликт.

В правоохранительном ведомстве уточняют,  с чего начался инцидент: 5 июня 2019 года примерно в 8:30 в ОВД Сокулукского района поступило сообщение, что в селе Орок идет драка между молодыми людьми. На место выехали сотрудники милиции. Выяснилось, что утром произошла драка между тремя подростками, проживающими в селе. Двое из них нанесли телесные повреждения А.Т., 2003 года рождения. Позже он был госпитализирован в одну из больниц Бишкека.

Во время беспорядков в селе Орок Сокулукского района пострадали около 15 домов. Сельчане сожгли один сарай и разбили окна в домах. Задержаны 35 человек.

В настоящий момент сотрудники милиции ОВД Чуйской области совместно с местными органами власти патрулируют село, на данный момент обстановка стабильная.
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