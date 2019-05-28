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Власть

Эдиль Байсалов о работе послом в Британии и будет ли он искать Максима Бакиева

Эдиль Байсалов, утвержденный сегодня профильным комитетом Жогорку Кенеша в должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Соединенном Королевсте Великобритании и Северной Ирландии, рассказал 24.kg, чем будет заниматься на дипломатическом посту и как, вообще, он получил его.

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По словам Эдиля Байсалова, он готов служить своему народу, поскольку это высшее счастье и честь для любого человека.

«В эти майские дни 20 лет назад я как раз пришел из бизнеса в неправительственную организацию. Потом я работал на наш народ в партийно-общественной сфере. Я благодарен руководству государства, министру иностранных дел Чингизу Айдарбекову за предложение представлять нашу страну в Великобритании. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев официально представил мою кандидатуру в профильный комитет. Депутаты сегодня меня поддержали. Я человек не чужой в кыргызской дипломатии. Ни о какой самодеятельности на посту посла речи быть не может. Деятельность строго ограничена по продвижению госполитики согласно указаниям центра», — заявил он.

Многое в моей биографии неизвестно широкой общественности, поэтому я спокойно воспринимаю озвучиваемую некоторыми критику. У меня широкие связи в политическом истеблишменте, академических кругах и прессе государства направления. Поэтому чувствую себя достаточно уверенно.

Эдиль Байсалов

На вопрос 24.kg, собирается ли он, как глава дипломатической миссии, требовать экстрадиции Максима Бакиева, Эдиль Байсалов ответил: «Если мне поступят соответствующие распоряжения, я буду прорабатывать этот вопрос на своем прекрасном английском языке. Но лично я не считаю, что отношения с королевством следует сводить к персоне Максима». 
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