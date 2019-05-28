Дефицит кадров? Депутат не понимает, почему послом назначают Эдиля Байсалова

Депутат Ирина Карамушкина не понимает, на каком основании послом Кыргызстана в Великобританию и Северную Ирландию предлагают направить Эдиля Байсалова.

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По ее словам, фигура кандидата очень известна, он человек публичный, занимал должности в правительстве после апрельских событий 2010 года, но у Эдиля Байсалова нет ни опыта, ни соответствующего образования.

Представители МИД ответили, что такова рекомендация президента Сооронбая Жээнбекова. Нардеп Максат Сабиров сказал, что пусть тогда отдел внешней политики аппарата главы государства и определяет претендентов на дипломатические должности.

В итоге двое — Максат Сабиров и Ирина Карамушкина — не поддержали Эдиля Байсалова. А вот кандидата в послы Кыргызстана в Беларуси Эрмека Ибраимова поддержали единогласно.