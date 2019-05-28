У ГКНБ нет претензий к Дастану Догоеву. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

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По его словам, в рамках возбужденного дела по закупке бланков для биометрических загранпаспортов Дастан Догоев был приглашен только на допрос.

«Его приглашали, чтобы получить информацию. Никаких претензий к нему нет. Нам ГКНБ дал официальную справку», — заявил глава кабмина.

Комитет рассматривает кандидатуру Дастана Догоева на должность председателя Государственного комитета связи и информационных технологий. Ранее он возглавлял Государственную регистрационную службу и был советником президента на общественных началах.

Отметим, бывший председатель Госкомсвязи Бакыт Шаршембиев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Напомним, при покупке бланков биометрических загранпаспортов разразился скандал. Руководство ГП «Инфоком» и ГРС задержано и водворено в СИЗО ГКНБ. Решением суда арестованы директор ГП «Инфоком» Талант Абдуллаев, статс-секретарь Данияр Бакчиев и заместитель председателя ГРС Русланбек Сарыбаев. Последний возглавлял тендерную комиссию по закупке бланков для биометрических паспортов. Его и Таланта Абдуллаева отпустили под домашний арест.

Всем троим предъявлено обвинение в коррупции.