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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками (115)

Никто не оценил. Нурбек Мурашев рассказал, почему ушел в отставку

Нурбек Мурашев рассказал 24.kg, почему написал заявление об уходе с поста министра сельского хозяйства.

По его словам, у него есть проблемы со здоровьем, повышенное давление и надо подлечиться. «Нужно пешком ходить по 10 километров каждый день. А когда успевать? Весь день же на работе. В 8.00  приезжаешь и до 22.00 трудишься. Из-за картошки раскачали. Но я не обижаюсь. Сейчас вот поправлю здоровье и буду заниматься своим хозяйством в Джалал-Абаде», — сказал Нурбек Мурашев.

Три года был министром. Никто так долго не удержался. А я смог. Жаль, что не оценили.

Нурбек Мурашев

Очевидно, что глава правительства отставку главы Минсельхоза примет. Нурбек Мурашев постоянно находится в центре внимания, и он самый критикуемый чиновник. Мухаммедкалый Абылгазиев уже внес представление на увольнение главе государства.

Отметим, что на заседании кабмина 22 мая премьер-министр сделал замечание Нурбеку Мурашеву.   

«Как в прошлом году, картошку не должны приносить в кабинет. Уже сейчас нужно искать покупателей. Подумайте об этом», — предупредил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Напомним, что «Черную калошу» как самому неэффективному чиновнику бизнесмены вручили именно Нурбеку Мурашеву. 
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