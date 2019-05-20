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Власть

Передумали. Из центра для беспризорников не будут делать детский сад

Из Центра реабилитации детей и молодежи в Бишкеке не будут делать детский сад. Об этом на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сообщила начальник управления социального развития мэрии столицы Аида Рысбаева.

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По ее словам, сейчас в центре находится 30 детей. 23 иногородних ребенка, которые находились в центре два года, направлены в центры по месту жительства родителей или в семьи.

«Пересмотрены все дела. Согласно Кодексу о детях, в центре могут находиться ребята, только направленные комиссиями по делам детей. Однако в центре были те, кто таких направлений не имел, — иногородние. В течение двух лет к ним не применялись никакие меры: не восстанавливались документы, не рассматривался вопрос восстановления отношений с родителями или лишения их родительских прав», — отметила Аида Рысбаева.

Она добавила, что приоритетным направлением в Бишкеке по защите прав и интересов будут семейное устройство детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и развитие приемного родительства.

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«Воспитанники центра попадают через комиссии по делам детей. Центр не закрывается», — сказала начальник управления.

Напомним, что депутаты Бишкекского городского кенеша предложили закрыть центр реабилитации, детей перевести в другие учреждения, а в здании открыть детский сад.

В последнее время на руководителя учреждения Алексея Петрушевского обрушился шквал критики и даже обвинений в педофилии и продаже детей. В центре провели не одну проверку, но факты не подтвердили. Позже Алексея Петрушевского уволили.
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