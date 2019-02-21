Как депутаты Бишкека делят детей по региональному признаку и «решают» проблемы

Бесконечные проверки Центра реабилитации детей и молодежи (ЦРДиМ) при столичном муниципалитете наконец могут закончиться. Депутаты Бишкекского городского кенеша (БГК) предложили закрыть это учреждение.

С заботой о детях

Когда-то столичные власти решили организовать центр для нуждающихся несовершеннолетних. Открыли объект на 70 мест в 2003 году.

В центре на воспитании находятся мальчишки и девчонки от 4 до 18 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, бездомные, уличные, а также брошенные.

Принимают несовершеннолетних в течение всего года по постановлению Комиссии по делам детей (КДД), заявлениям родителей, Инспекции по делам несовершеннолетних. Жить в центре можно полгода, а в некоторых случаях и дольше.

За это время взрослые должны определиться с дальнейшей судьбой ребенка, помочь с оформлением документов, найти родителей. Если те отказываются от своего сына или дочери или лишены родительских прав, то ребенка отдают на усыновление или в крайнем случае отправляют в детский дом.

Все эти годы бессменно руководил центром Алексей Петрушевский. Последние полгода на него обрушился шквал критики и даже обвинений в педофилии и продаже детей. В учреждении провели не одну проверку.

Закрыть нельзя оставить

На днях состоялось выездное заседание постоянной комиссии БГК по социальным вопросам. Городские депутаты остались не удовлетворены состоянием здания и свободными помещениями.

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«Раньше в центре воспитывались 80 детей, в том числе из регионов. Но потом подняли вопрос, почему из городского бюджета деньги выделяются на приезжих детей. Таких ребят направили в другие учреждения, и в ЦРДиМ на сегодня осталось всего 20 детей. Депутаты внесут предложение в мэрию, чтобы воспитанников перевели в другие аналогичные центры. Один из них в «Джале» заполнен на 80 процентов, там условия лучше и атмосфера доброжелательная. Дети на улице не останутся», — рассказалапресс-секретарь БГК Мээрим Керимканова.

По ее словам, это здание бывшего детского сада.

«Раньше он был рассчитан на 180 мест. При такой мощности садики могут набирать до 250 человек», — уверена она.

Если раньше в городе было 290 дошкольных организаций, то сегодня всего 90. В одной группе по 45-50 человек, в одной кроватке спят по несколько детей. Разве это нормально? Депутат БГК Адиса Имангазиева

Никто не спорит: детских садов крайне не хватает. Но насколько правильно отбирать помещение у одних детей ради других? Взять готовое здание всегда проще, чем судиться и отстаивать незаконно приватизированные ранее объекты.

В настоящее время, кстати, семь муниципальных детсадов в Бишкеке занимают чиновники госорганов. Почему бы не выселить их?

В горкенеше подчеркнули, что окончательного решения по ЦРДиМ не принято и оно — за мэрией Бишкека. Но, судя по комментарию начальника управления социального развития (УСР) Аиды Рысбаевой, такой вариант уже серьезно изучен.

«В центре на сегодня числятся 22 ребенка, один из них сбежал и находится в розыске. Нам есть куда безболезненно перевести этих детей — в центры интеграции и адаптации, куда принимают детей от 4 до 18 лет. Они заполнены на 80 процентов, а ЦРДиМ — всего на 15,7 процента, то есть здание практически пустует, в то время как в столице не хватает детсадов», — отметила она.

Все в рамках закона, без ущемления чьих-либо прав. Детсад передают в ведение управления образования. Но окончательное решение еще не принято. Аида Рысбаева

По ее данным, на 20 детей сейчас приходится около 50 сотрудников центра.

«По идее, такое количество работников было рассчитано на 70 детей, но тех ребят, которые находились там нелегально (приезжие), передали в области. Именно руководитель принимал решение об их приеме. Это городское учреждение, и есть критерии приема», — подчеркнула начальник управления.

Сам Алексей Петрушевский и широкая общественность не понимают, как можно делить детей по региональному принципу.

Чем не угодил?

Он подчеркнул, что центр всегда был востребованным, зимой число постояльцев доходило до 120. Однако после скандала с усыновлением детей иностранцами воспитанников ЦРДиМ массово начали переводить в детские дома, а новых нуждающихся сразу определять в другие районы.

«Вот, к примеру, недавно прошли рейды. Первомайская инспекция по делам несовершеннолетних повезла детей не к нам по участку, а в Ленинский район. Почему? Вероятно, была дана такая команда», — уверен Алексей Петрушевский.

Чем я не угодил? Потому что никогда не прислуживал и защищал права детей, заявлял, если переводили незаконно в детский дом или отдавали на усыновление, если разделяли братьев и сестер. Конечно, это не нравилось. Кому понравится, когда мы постоянно мешаем? Алексей Петрушевский

Алексей Петрушевский уверен, что его место кому-то приглянулось.

«На готовое пришли. Сколько мы инвестиций в центр привлекли?! Солнечные панели стоимостью 110 тысяч евро, тепловую установку за $5 тысяч. Недавно столовую помогли отремонтировать на 120 тысяч сомов. А после таких скандалов кто станет помогать? При этом из бюджета нам выдавали на ремонт всего по 200 тысяч сомов в год. Это же копейки. Или специально такую политику вели, чтобы развалить центр?» — задался он вопросом.

По его словам, детям в учреждении и паспорта делали, и прописку давали.

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«И все равно плохие. Дайте работать людям! Около нашего центра в свое время был садик, но его снесли и отдали под застройку многоэтажного дома. Почему тогда здание разрешили снести?» — возмутился Алексей Петрушевский.

Аида Рысбаева заверила, что никакой заинтересованности в центре нет: «Как можно говорить, что кто-то кому-то мешает, если просто нет целесообразности занимать целое здание для 21 ребенка?»

На вопрос, есть ли какие-то претензии к руководству центра, она ответила: «Петрушевский находится на больничном уже шесть месяцев (он перенес несколько операций), и мы не можем о нем вообще говорить и увольнять его не можем. Сейчас там назначена исполняющая обязанности директора».

Дом для сирот оставят

В 2014 году на базе ЦРДиМ открыли первую в Кыргызстане социальную гостиницу для выпускников детских домов. Ее строительство и оснащение стали возможны благодаря спонсорской помощи.

Временное жилье здесь могут получить 60 выпускников детских домов, сироты, лица, оставшиеся без попечения опекунов, от 18 до 23 лет.

На сегодня там находятся 42 человека, причем 8 из них занимают комнаты нелегально, не имея на то оснований. Остальных выселять никто не собирается. Аида Рысбаева

Общежитие чиновники обещают не трогать и оставить в структуре УСР, при этом огородив его и оформив правоустанавливающие документы. Еще бы не забыли через некоторое время о своем обещании.

Депутаты же продолжат работу по рациональному использованию муниципальных зданий дошкольных учреждений. Следующие заседания коснутся помещений, где расположены еврейская школа и управление физкультуры и спорта.