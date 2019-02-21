13:13
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Закрытие центра для беспризорников в Бишкеке связали со скандалом с усыновлением

Решение о закрытии Центра реабилитации детей и молодежи в Бишкеке связано со скандалом с международным усыновлением. Такое предположение сделала сегодня депутат Ирина Карамушкина.

Читайте по теме
Усыновление детей в Кыргызстане. Когда бизнес важнее детской души

«Центр всегда устраивал все стороны, пока директор не вскрыл факты коррупции при международном усыновлении детей. Я прошу мэрию и вице-премьер-министра Алтынай Омурбекову разобраться в этом вопросе и дать мне ответ», — заявила парламентарий на заседании Жогорку Кенеша.

Депутаты Бишкекского городского кенеша решили закрыть Центр реабилитации детей и молодежи. Они посчитали, что здание в плохом состоянии, а детей в нем немного. Их планируют распределить по другим учреждениям, а само здание отдать под детский сад.
Ссылка:
просмотров: 235
Версия для печати
Материалы по теме
Как депутаты Бишкека делят детей по региональному признаку и «решают» проблемы
Депутаты городского кенеша решили закрыть центр для беспризорников в Бишкеке
Перепись бродяг в Бишкеке. Почему бомжей по осени считают
«Мои 24». Один день в Центре защиты детей
В Ошской области выявлено 28 детей, не ходивших в школу с начала учебного года
Взрослые, мы тут!
Соотечественники из Турции оказали помощь бишкекским беспризорникам
Столичный Центр реабилитации беспризорных детей обеспечат бесплатной электроэнергией
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков возглавил список доверия. Аутсайдеры&nbsp;&mdash; его брат и&nbsp;премьер Сооронбай Жээнбеков возглавил список доверия. Аутсайдеры — его брат и премьер
Президент проинспектировал строительство дороги Ош&nbsp;&mdash; Баткен&nbsp;&mdash; Исфана Президент проинспектировал строительство дороги Ош — Баткен — Исфана
Тазабека Икрамова требуют лишить звания &laquo;Отличник образования&raquo; Тазабека Икрамова требуют лишить звания «Отличник образования»
Госнаграды получают водители, подхалимы и&nbsp;лицемеры&nbsp;&mdash; возмущен депутат Госнаграды получают водители, подхалимы и лицемеры — возмущен депутат
Бизнес
С&nbsp;порталом La&nbsp;La&nbsp;Music от&nbsp;MegaCom любимая музыка всегда с&nbsp;тобой! С порталом La La Music от MegaCom любимая музыка всегда с тобой!
О! улучшил работу 4G&nbsp;в&nbsp;Чуйской области: введено более 140 новых баз LTE О! улучшил работу 4G в Чуйской области: введено более 140 новых баз LTE
Услуги Lalafo теперь можно оплатить в&nbsp;терминалах системы &laquo;Асиснур&raquo; Услуги Lalafo теперь можно оплатить в терминалах системы «Асиснур»
Четыре способа быстро оплатить штрафы с&nbsp;помощью &laquo;Росинбанка&raquo; Четыре способа быстро оплатить штрафы с помощью «Росинбанка»