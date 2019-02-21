Закрытие центра для беспризорников в Бишкеке связали со скандалом с усыновлением

Решение о закрытии Центра реабилитации детей и молодежи в Бишкеке связано со скандалом с международным усыновлением. Такое предположение сделала сегодня депутат Ирина Карамушкина.

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«Центр всегда устраивал все стороны, пока директор не вскрыл факты коррупции при международном усыновлении детей. Я прошу мэрию и вице-премьер-министра Алтынай Омурбекову разобраться в этом вопросе и дать мне ответ», — заявила парламентарий на заседании Жогорку Кенеша.

Депутаты Бишкекского городского кенеша решили закрыть Центр реабилитации детей и молодежи. Они посчитали, что здание в плохом состоянии, а детей в нем немного. Их планируют распределить по другим учреждениям, а само здание отдать под детский сад.