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Власть

Президент Кыргызстана принял отставку главы ГКНБ Идриса Кадыркулова

Сооронбай Жээнбеков освободил от должности председателя ГКНБ Идриса Кадыркулова согласно поданному заявлению. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

Глава государства подписал соответствующий указ.

Напомним, что глава ГКНБ Идрис Кадыркулов подал в отставку.

Вчера в ГКНБ признали, что глава ведомства Идрис Кадыркулов неформально встречался с председателем ГРС Алиной Шаиковой и предлагал наладить собственное производство по изготовлению документов государственного значения высокой степени защищенности.  
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