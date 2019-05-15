Президент Кыргызстана принял отставку главы ГКНБ Идриса Кадыркулова

Сооронбай Жээнбеков освободил от должности председателя ГКНБ Идриса Кадыркулова согласно поданному заявлению. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.
Глава государства подписал соответствующий указ.
Напомним, что глава ГКНБ Идрис Кадыркулов подал в отставку.
Вчера в ГКНБ признали, что глава ведомства Идрис Кадыркулов неформально встречался с председателем ГРС Алиной Шаиковой и предлагал наладить собственное производство по изготовлению документов государственного значения высокой степени защищенности.