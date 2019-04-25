Мораторий на разведку и добычу урана предлагают объявить в Жогорку Кенеше

Лидеры фракций «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов и «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов предлагают ввести мораторий на изучение, разведку и добычу урана на всей территории Кыргызстана до 2070 года.

По словам Алмамбета Шыкмаматова, предлагается запретить любые геологические работы, связанные с ураном, до истечения указанного срока.

«Добыча урана несет серьезную угрозу экологии и здоровью гражданам Кыргызстана. Современные методы добычи урана не гарантируют полной безопасности от радиационного излучения. А урановые хвостохранилища только усугубляют опасность. Уран — дорогое сырье, которое может принести большие доходы, но экология и здоровье людей важнее любых аргументов», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

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Его поддержал Алтынбек Сулайманов.

«Возможно, в будущем человечество создаст новые, безопасные методы добычи урана. Если мы сейчас внесем мораторий, то вряд ли у кого-то в ближайшем будущем поднимется рука отменить его», — добавил Алтынбек Сулайманов.

Напомним, компания «ЮрАзия» хотела разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы уран-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако общественные организации Кыргызстана и жители Тонского района Иссык-Кульской области выступили категорически против проекта. После волны критики премьер-министр поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.

Инвестор заявил, что приостанавливает работу.