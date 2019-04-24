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Власть
Сюжет: Противостояние на месторождениях (98)

Добыча урана на Иссык-Куле. Кабмин будет советоваться с иностранными экспертами

Правительство Кыргызстана будет советоваться с иностранными экспертами о дальнейшей судьбе уранового месторождения. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Депутат Бактыбек Турусбеков поинтересовался, как можно развивать туризм на Иссык-Куле, если кабмин намерен добывать там уран.

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Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что по урановому месторождению решение принималось другими руководителями госорганов.

«Мы говорим о нашем потенциале — природе и культуре народа. По урановому месторождению до нас были приняты решения. Мы приостановили все работы. Комиссия работает открыто. Считаю, что нужно привлечь иностранных экспертов», — сказал он.

Напомним, что компания «ЮрАзия» собирается разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы уран-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планируют на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования премьер-министр поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.

Сегодня инвестор заявил, что приостанавливает всю свою работу.
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