Назначены новые глава ГУВД Бишкека и начальники управлений МВД

В Министерстве внутренних дел Кыргызстана произошли кадровые перестановки.

Глава ведомства подписал указ, по которому начальником Главного штаба МВД назначен Сталбек Куренкеев, а начальником управления государственной защиты свидетелей (УГЗС) МВД — Сталбек Рахманов.

Главой столичного ГУВД назначили Каната Джумагазиева.

По словам министра Кашкара Джунушалиева, кадровые перестановки связаны с совершенствованием системы управления, направлены на повышение эффективности деятельности органов внутренних дел и формирование качественно кадрового состава.