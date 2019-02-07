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Общество

Назначены новые глава ГУВД Бишкека и начальники управлений МВД

В Министерстве внутренних дел Кыргызстана произошли кадровые перестановки.

Глава ведомства подписал указ, по которому начальником Главного штаба МВД назначен Сталбек Куренкеев, а начальником управления государственной защиты свидетелей (УГЗС) МВД  — Сталбек Рахманов.

Главой столичного ГУВД назначили Каната Джумагазиева.

По словам министра Кашкара Джунушалиева, кадровые перестановки связаны с совершенствованием системы управления, направлены на повышение эффективности деятельности органов внутренних дел и формирование качественно кадрового состава.
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