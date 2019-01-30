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Власть

В Кыргызстане хотят создать государственную горнодобывающую компанию

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев предлагает создать государственную горнодобывающую компанию. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета безопасности с участием президента.

По словам главы правительства, госкомпанию можно открыть на базе ОАО «Кыргызалтын».

«Кыргызалтын» еле работает. Эта компания, владея многими месторождениями, отдавала свою долю другим и в итоге осталась с одним Макмалом. Если будет госкомпания, то остановится выдача лицензий. Недра — это богатство народа», — сообщил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он отметил, что из-за незаконного экспорта руды бюджет республики теряет большие средства.
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