В Кыргызстане хотят создать государственную горнодобывающую компанию

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев предлагает создать государственную горнодобывающую компанию. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета безопасности с участием президента.

По словам главы правительства, госкомпанию можно открыть на базе ОАО «Кыргызалтын».

«Кыргызалтын» еле работает. Эта компания, владея многими месторождениями, отдавала свою долю другим и в итоге осталась с одним Макмалом. Если будет госкомпания, то остановится выдача лицензий. Недра — это богатство народа», — сообщил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он отметил, что из-за незаконного экспорта руды бюджет республики теряет большие средства.