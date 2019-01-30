Правительство придумало, как избегать конфликтов инвесторов с местными жителями

В Кыргызстане впредь обяжут инвесторов составлять трехсторонние договоры с местными властями и населением. Об этом на заседании Совета безопасности с участием президента сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его мнению, это поможет избегать конфликтов на месторождениях.

«Часто возникают конфликты между инвестором и местным населением. Известно, что есть заинтересованные лица в этих столкновениях, среди них и политики, и чиновники, и другие организаторы. В местах работы инвесторов мы должны обеспечить законность», — отметил глава кабмина.

«Выдача лицензий должна быть прозрачной, их должны получать добросовестные предприниматели», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.