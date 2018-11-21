В СДПК перед съездом проведут чистку партийных рядов

Депутат парламента, член политсовета партии СДПК Мурадыл Мадеминов прокомментировал 24.kg раскол в СДПК.

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По его словам, перед съездом, который намечен на 6 апреля, политсовет партии проведет чистку рядов и исключит тех членов, которые идут вразрез с генеральной линией СДПК.

«Это касается и нынешних парламентариев, которые пришли в Жогорку Кенеш по спискам нашей партии, но не прошли так называемый тест на прочность и проигнорировали решение политсовета. Я имею в виду тех, кто не поддержал решение политсовета относительно переизбрания Исы Омуркулова на посту главы парламентской фракции социал-демократов», — сказал Мурадыл Мадеминов.

Если ему совесть позволяет, пусть сидит на посту лидера, но он нелегитимный глава фракции. Мурадыл Мадеминов

Он добавил, что народные избранники сделали выбор и в 2020 году пойдут в Жогорку Кенеш по спискам других политических организаций, а СДПК обойдется и без них.

«Наша партия — старейшая и переживала разные времена. Ничего страшного в сложившейся ситуации я не вижу», — подчеркнул нардеп.

О расколе в СДПК первой заявила заместитель лидера партии Ирина Карамушкина. Она предложила коллегам прекратить членство в партии. Ее коллега Абдывахап Нурбаев считает, что оснований для выхода из партии ни у одного депутата, представителя СДПК, нет.