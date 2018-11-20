Раскол в СДПК. Большинство депутатов не готовы поддержать Алмазбека Атамбаева

Большинство членов фракции СДПК не готовы поддерживать экс-президента страны и лидера партии Алмазбека Атамбаева. Они признают раскол в партийных рядах. Об этом 24.kg заявил депутат Жогорку Кенеша Абдывахап Нурбаев.

Он считает, что ничего страшного в этом нет, партия переживает историческую веху своего развития.

«Раскол в СДПК очевиден. Причем всем. Сейчас в регионах проходят партийные конференции, организованные экс-главой Чуйской области Сагынбеком Абдрахмановым под лозунгом «СДПК без Атамбаева». Во фракции тоже не поддерживают бывшего президента. Может, за него готовы выступить человек пять-шесть», — сказал Абдывахап Нурбаев.

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Он добавил, что яркий показатель того, что нардепы отреклись от Алмазбека Атамбаева — отказ переизбирать лидера фракции социал-демократов. Им остается Иса Омуркулов, несмотря на то, что политсовет исключил его из СДПК.

«Фракция не обязана подчиняться решению политсовета партии. Это независимое парламентское объединение, и мы, депутаты, избираем себе лидера сами, а не партия», — подчеркнул народный избранник.

О расколе в СДПК первой заявила заместитель лидера партии Ирина Карамушкина. Она предложила коллегам прекратить членство в партии.

Абдывахап Нурбаев считает, что оснований для выхода из партии ни у одного депутата — социал-демократа нет.