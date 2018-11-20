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Власть

В СДПК раскол. Депутат Ирина Карамушкина предлагает коллегам покинуть партию

В СДПК  предложат членам парламентской фракции, которые не хотят работать с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, выйти из партии. Об этом радио «Азаттык»  рассказала зампредседателя партии и член депутатского объединения социал-демократов Ирина Карамушкина.

По ее словам, отказ фракции подчиниться решению политсовета СДПК по Исе Омуркулову был «точкой раскола».

«В партии дальше пойдет раскол. Вряд ли Сооронбай Шарипович пойдет на какие-то первые шаги. Он, скорее всего, обиделся на многие высказывания Алмазбека Шаршеновича. Раскол будет. Это все повлияет на то, что, скорее всего, партия расколется. Сегодня я хотела бы предложить многим членам фракции, если они больше не собираются работать в партии СДПК с Атамбаевым, что надо быть честными, пусть пишут заявления о выходе. В том числе депутаты. Сегодня ничто не мешает Жээнбековым и команде собрать новую партию и идти на выборы», — заявила Ирина Карамушкина.

По ее мнению, интервью экс-президента страны еще больше подтвердило, что политика развела бывших партийцев. 

Депутат добавила, что партия только собирается внести предложение о выходе из СДПК, «потому что невозможно дальше развивать партию».

«В первую очередь депутаты от фракции СДПК стали депутатами благодаря успеху всей партии на выборах. Народ голосовал не отдельно за Ису Омуркулова, Дастана Бекешева, Асылбека Жээнбекова или Ирину Карамушкину. Народ голосовал за партию, которая во всех регионах заявляла о своей позиции, целях и задачах. Поэтому, если люди больше не хотят работать в СДПК, они должны выйти. Потому что они будут только мешать дальнейшему развитию партии», — сказала она.
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Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина
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