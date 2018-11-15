Облом. Фракция СДПК не намерена изгонять Ису Омуркулова с поста лидера

Депутаты фракции СДПК завтра соберутся на очередное заседание. Вопрос об исключении Исы Омуркулова из фракционных рядов и лишении его поста лидера в повестке дня не значится.

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Но как рассказал 24.kg член политсовета партии Мурадыл Мадеминов, эту тему он и другие члены — Асель Кодуранова, Ирина Карамушкина и Марат Аманкулов, поднять могут. Тем более что решение политсовета все нардепы уже получили и ознакомились с ним.

Однако остальные члены фракции думают иначе. К примеру, Дастан Бекешев готов поддержать Ису Омуркулова. Он считает, что выгонять из партии только потому, что Иса Омуркулов встретился с представителями движения «СДПК без Атамбаева», — неправильно.

«Его должны были пригласить на этот политсовет, поговорить с ним. Зачем сразу исключать-то? Можно было дисциплинарно наказать», — полагает Дастан Бекешев.

С ним согласен Кожобек Рыспаев, который благодаря поддержке Исы Омуркулова, остался во фракции. «Более того, я не думаю, что завтра нардепы поддержат членов политсовета и включат этот вопрос в повестку. Сам Иса Омуркулов мне говорил, что проводит собственное расследование — насколько решение политсовета о его исключении легитимно, был ли кворум. Поэтому вопрос об исключении нашего лидера из фракции может и не пройти», — уверен Кожобек Рыспаев.

Он меня поддержал в свое время, а долг платежом красен. К тому же, мое личное мнение, — нельзя так с Исой Шейшенкуловичем. Он старейший член партии, стоял у истоков. Кожобек Рыспаев

Не может определиться с позицией Айнуру Алтыбаева. Она сказала, что сначала нужно изучить насколько законно решение политсовета СДПК об исключении Исы Омуркулова, а потом уже поймет как голосовать.

Рыскелди Момбеков уверен, что депутаты не согласятся с политсоветом СДПК и Иса Омуркулов останется главой фракции.

«Если Кожобека Рыспаева выгнать не смогли, то Ису Омуркулова тем более. Да он и сам не включит этот вопрос в обсуждение. Он же лидер, и все полномочия у него», — подчеркнул Рыскелди Момбеков.

Официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева заявила, что вопрос исключения Исы Омуркулова из фракции и лишение его поста председателя остается на совести депутатов, которые попали в парламент по спискам партии. Кундуз Жолдубаева призвала нардепов подумать о том, как они будут смотреть в глаза избирателям и Алмазбеку Атамбаеву.