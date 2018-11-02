СДПК намерена сместить Ису Омуркулова с поста лидера парламентской фракции

Официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева рассказала 24.kg, что решение политсовета СДПК об исключении Исы Омуркулова передадут депутатам фракции в понедельник.

По ее словам, оно поступит каждому члену фракции, им рекомендуют собрать срочное заседание по смещению Исы Омуркулова с поста лидера.

Представитель политсовета и нардеп Мурадыл Мадеминов сообщил 24.kg, что на заседании политсовета кворум был. Четыре члена политсовета СДПК, содержащиеся под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции, передали доверенности через адвоката Сергея Слесарева. Направил доверенность и Чыныбай Турсунбеков, который сейчас находится за рубежом.

«Так что пусть голову не морочит. Если Ису Омуркулова что-то не устраивает, он может обратиться в суд. Пожалуйста», — подчеркнул Мурадыл Мадеминов и добавил, что, после того как Ису Омуркулова исключили из партии, тот не может быть лидером фракции.

На ближайшем заседании фракции его освободят от должности лидера. Решение политсовета — обязательно к исполнению депутатами и обсуждению не подлежит. Мурадыл Мадеминов

Он сказал, что пока нардепы не вели консультации, кто займет место Исы Омуркулова, но достойных, по мнению Мурадыла Мадеминова, много.

«Я не пойду. Мне зачем? Мне и мандата хватает, чтобы интересы избирателей отстаивать. Но лидер фракции должен играть консолидирующую роль, налаживать диалог между бывшим и нынешним президентами, чтобы не было раскола внутри СДПК», — отметил депутат.

У нас, сами знаете, во фракции сплошной разброд, столько группировок по интересам. Так не должно быть. Партия должна быть едина. Мурадыл Мадеминов

«Иса Омуркулов ничего не делал созидательного, в отличие от того же Чыныбая Турсунбекова», — заявил Мурадыл Мадеминов, подчеркнув, что кандидатура Чыныбая Турсунбекова пока не обсуждалась.

Глава движения «СДПК без Атамбаева», бывший член партии Сагынбек Абдрахманов сообщил журналистам, что Иса Омуркулов встречался с ним и поддержал намерение движения провести в Бишкеке внеочередной съезд СДПК, на котором предлагают исключить Алмазбека Атамбаева из партии. Сам Иса Омуркулов встречу с Сагынбеком Абдрахмановым предательством не считает.