СДПК намерена сместить Ису Омуркулова с поста лидера парламентской фракции

Официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева рассказала 24.kg, что решение политсовета СДПК об исключении Исы Омуркулова передадут депутатам фракции в понедельник.
По ее словам, оно поступит каждому члену фракции, им рекомендуют собрать срочное заседание по смещению Исы Омуркулова с поста лидера.
Представитель политсовета и нардеп Мурадыл Мадеминов сообщил 24.kg, что на заседании политсовета кворум был. Четыре члена политсовета СДПК, содержащиеся под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции, передали доверенности через адвоката Сергея Слесарева. Направил доверенность и Чыныбай Турсунбеков, который сейчас находится за рубежом.
«Так что пусть голову не морочит. Если Ису Омуркулова что-то не устраивает, он может обратиться в суд. Пожалуйста», — подчеркнул Мурадыл Мадеминов и добавил, что, после того как Ису Омуркулова исключили из партии, тот не может быть лидером фракции.
На ближайшем заседании фракции его освободят от должности лидера. Решение политсовета — обязательно к исполнению депутатами и обсуждению не подлежит.Мурадыл Мадеминов
Он сказал, что пока нардепы не вели консультации, кто займет место Исы Омуркулова, но достойных, по мнению Мурадыла Мадеминова, много.
«Я не пойду. Мне зачем? Мне и мандата хватает, чтобы интересы избирателей отстаивать. Но лидер фракции должен играть консолидирующую роль, налаживать диалог между бывшим и нынешним президентами, чтобы не было раскола внутри СДПК», — отметил депутат.
У нас, сами знаете, во фракции сплошной разброд, столько группировок по интересам. Так не должно быть. Партия должна быть едина.Мурадыл Мадеминов
«Иса Омуркулов ничего не делал созидательного, в отличие от того же Чыныбая Турсунбекова», — заявил Мурадыл Мадеминов, подчеркнув, что кандидатура Чыныбая Турсунбекова пока не обсуждалась.
Глава движения «СДПК без Атамбаева», бывший член партии Сагынбек Абдрахманов сообщил журналистам, что Иса Омуркулов встречался с ним и поддержал намерение движения провести в Бишкеке внеочередной съезд СДПК, на котором предлагают исключить Алмазбека Атамбаева из партии. Сам Иса Омуркулов встречу с Сагынбеком Абдрахмановым предательством не считает.