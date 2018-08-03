Валентина Шевченко: Между боями путешествую и стреляю из разных видов оружия

Звезда ММА Валентина Шевченко в шаге от титула чемпионки UFC. Она лидирует в рейтинге бойцов весовой категории 57 килограммов и 8 сентября в Далласе сразится за пояс с действующей обладательницей титула американкой Никко Монтано. О подготовке к бою, вероятности поединка с сестрой Антониной и своем досуге Валентина рассказала ИА «24.kg».

По следам Хемингуэя

— Что можете сказать о Никко Монтано? Какие у нее сильные и слабые стороны?

— У нее неплохая база джиу-джитсу. В стойке работает в тайской манере.

— У вас почти в три раза больше профессиональных боев в ММА, чем у нее. Превосходство в опыте — дополнительный плюс?

— Конечно, это преимущество. Я опираюсь на свой опыт, технику и общефизическую подготовку.

— Как, где и с чьей помощью готовитесь к бою?

— Занимаюсь, как всегда, под руководством моего тренера Павла Федотова. Мы часто в дороге, поэтому используем спарринг-партнеров из разных залов. В этот раз моя подготовка началась во Флориде. Занималась на базе двух академий: в городе Форт-Лодердейле в академии Hard Knock и на небольшом острове Ки-Уэст в зале Bone Island. Приятно было тренироваться на Ки-Уэсте. Он находится всего в 90 милях от Кубы и окружен океаном. Известен тем, что там жил и творил знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй. Его дом на острове сохранился по сей день.

Фото В.Шевченко. На тренировке

Источник вдохновения

— Начиная с 2015-го вы проводите по два боя в год. В промежутках между ними тренируетесь или берете паузу и посвящаете себя чему-то другому?

— Тренируемся всегда и везде для поддержания формы и хорошего настроения. Стараемся активно проводить время между боями. Много находимся на природе, путешествуем. Минимум, два раза в неделю выезжаем на полигон для тренировки в практической стрельбе из пистолета и стрельбе из ружья по тарелочкам.

Наш наставник Павел — идейный вдохновитель всех наших странствий, тренировок и мероприятий. Сам он уже больше года постигает авиацию и учится на пилота легкомоторных самолетов.

— Двух боев в год вам достаточно или хотелось бы выходить в октагон чаще?

— Нет жесткого расписания. Количество боев часто зависит от рейтинга, матчмейкеров и менеджеров спортсмена. А еще от соперниц. К примеру, Никко Монтано дважды (в мае и середине июля) отменяла наши запланированные бои.

Две звезды

— В июне ваша сестра пробилась в UFC. Есть шанс, что однажды вы с ней сразитесь на турнире этой организации?

— Антонина подписала контракт с UFC, победив в бою на реалити-шоу Дэйны Уайт Contender Series. Журналисты отметили факт, что мы стали первыми сестрами в истории UFC. Мы с ней будем выступать в одной весовой категории, но ни в коем случае не собираемся выходить друг против друга. В нашем дивизионе достаточно соперниц.

— В Кыргызстане, как и во многих других странах, вас любят и с огромным интересом следят за вашими выступлениями. Ощущаете поддержку соотечественников?

— Всегда! Особенно это ощущается в Америке. Здесь есть такие города, как, например, Чикаго, где много наших земляков из Кыргызстана.

И, конечно, я всегда чувствую поддержку болельщиков из всех стран бывшего Советского Союза.

Фото В.Шевченко. Валентина Шевченко

— Желаем вам победы в предстоящем бою!