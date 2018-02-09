Валентина Шевченко: Сделаю все, чтобы стать чемпионкой UFC

Фото из Интернета. Валентина Шевченко празднует досрочную победу в бою с Присциллой Качоэйрой

Валентина Шевченко недавно блестяще выиграла очередной бой под эгидой UFC. За 9,5 минуты она нанесла по сопернице, бразильянке Присцилле Качоэйре 230 точных ударов, а пропустила лишь три. Какие у нее остались впечатления от боя и когда ждать ее нового появления на ринге, звезда ММА рассказала ИА «24.kg».

Для Шевченко бой с бразильянкой стал дебютным в весовой категории 125 фунтов (56,7 килограмма). До того в UFC она выступала в весе 135 фунтов (61,2 кг) и претендовала на чемпионский пояс.

— Какие впечатления от поединка с Качоэйрой?

— Она повыше меня, руки у нее подлиннее. Привыкла драться в наступающей, агрессивной манере. Ранее выиграла восемь боев из восьми, причем четыре нокаутом. В нашем бою была настроена решительно.

Рассматривая с моим тренером Павлом Федотовым тактический план на бой, мы были готовы к тому, что бразильянка как обычно использует свою ударную силу. На моей стороне были опыт и техника, что всегда можно противопоставить грубой атаке. Я воспользовалась неосмотрительностью противницы и ее желанием во что бы то ни стало ударить сильнее. Контратаковала, перевела ее в партер. Так же действовала во втором раунде и победила.

— Был ли этот бой самым легким для вас в UFC или вообще в профессиональной карьере?

— Легких боев в ММА не существует. Тем более в UFC. Чтобы зайти в октагон под эгидой этой организации, человеку надо сделать многое. Поэтому любой боец, кто уже в UFC, опасный противник.

Другое дело, что манера соперника вести бой может быть более или менее удобной для тебя. Мне удобно, когда на меня идут агрессивно и стараются ударить сильнее: у соперника не остается времени подумать о защите, и в этом он обнаруживает свою слабость.

— Есть информация, что многие побоялись с вами драться, и только Присцилла Качоэйра согласилась...

— Это так. Матчмейкеры предлагали бой нескольким спортсменкам нашего дивизиона, но те отказались, сославшись на разные причины. В их числе Пейдж Ванзант из США и чемпионка по версии Invicta FC Дженнифер Майя из Бразилии.

— Ваш следующий бой в UFC будет титульным?

— Конечно, я хочу бой за титул. Вчера определился официальный рейтинг в категории 125 фунтов, и я заняла первую строчку — так же, как и в категории 135 фунтов.

Президент UFC Дэйна Уайт в передаче UFC Tonight сказал, что титульный бой будет моим. Дата его проведения пока неизвестна. Соперницей будет Нико Монтано из США — действующая чемпионка в весе 125 кг.

Будем пока отдыхать и путешествовать на машине. Поедем с тренером и сестрой Антониной на какое-нибудь ранчо или на берег Мексиканского залива. Будем ловить рыбу, заниматься стрельбой; тренироваться в спокойном режиме, улучшая свой технический арсенал.

— В категории 125 фунтов много мощных спортсменок?

— Это новая для UFC категория, и не все еще успели засветиться по сравнению с бойцами из веса 135 фунтов. Это дело времени. А так, и в этом весе есть сильные, разносторонне подготовленные девушки. Все так же сложно, как и везде.

— А в категории 135 фунтов вас больше не увидим?

— Хочу выступить там вновь. Счеты с Амандой Нуньес не сведены! Я не считаю наш с ней предыдущий бой проигранным. К сожалению, не все можно оставлять на волю судей. Но и нокаутировать сильного, топового соперника, который тяжелее тебя на 10-15 кг, по собственному желанию не всегда получается.

Поэтому сейчас я сосредоточена на категории 125 фунтов. Это моя категория — практически не приходится гонять вес, чтобы ей соответствовать. Только придерживаю его последние два-три дня перед взвешиванием. Выступая в своем весе, можешь больше показать техники и возможностей. Сделаю все, чтобы стать чемпионкой UFC в этом весе.